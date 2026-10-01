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MİLLİ MAÇ TARİHİ | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

Belçika - Türkiye maçı için geri sayım sürerken futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırmaya başladı. A Milli Takım'ın Belçika karşısında sahaya çıkacağı mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve nerede oynanacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.10.2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 08:10