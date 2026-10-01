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MİLLİ MAÇ TARİHİ | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

Belçika - Türkiye maçı için geri sayım sürerken futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve saatini araştırmaya başladı. A Milli Takım'ın Belçika karşısında sahaya çıkacağı mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve nerede oynanacağı merak ediliyor.

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Giriş Tarihi: 01.10.2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 08:10
MİLLİ MAÇ TARİHİ | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

Milli maç heyecanını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, Belçika - Türkiye karşılaşmasına ilişkin yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadelenin oynanacağı stadyum, başlama saati ve canlı yayın kanalı maç öncesinde en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

MİLLİ MAÇ TARİHİ | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda oynanacak Belçika - Türkiye karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım'ın Belçika deplasmanındaki karşılaşmasına Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele Belçika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek.

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MİLLİ MAÇ TARİHİ | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika - Türkiye maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın verilen programa göre kalan maçları şöyle:

  • 2 Ekim 2026, 21.45: Belçika - Türkiye
  • 5 Ekim 2026, 21.45: İtalya - Türkiye
  • 12 Kasım 2026, 20.00: Türkiye - Belçika
  • 15 Kasım 2026, 22.45: Fransa - Türkiye
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör