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Minik çocuk bisikletiyle karşıya geçerken hayatını kaybetti! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: ‘Sen bizim Güneş’imizi söndürdün’
Minik çocuk bisikletiyle karşıya geçerken hayatını kaybetti! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: ‘Sen bizim Güneş’imizi söndürdün’
Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 2 yaşındaki Güneş Uçak'ın ölümü yürekleri burktu. Otomobiliyle talihsiz çocuğa çarpıp ölümüne neden olan Mustafa Furkan K. (24) ilk kez hakim karşısına çıktı. Uçak'ın annesi Sevil Topaloğlu Uçak, adliye koridorundaki feryadı yürekleri dağladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 12:54