Mitolojide geçen efsane canavar kıyıya vurdu! Dünya bu olayı konuşuyor!

210 yıl sonra ortaya çıkan bu görüntünün çekildiği yer Filipinler. Globster, son olarak Mayıs ayında Filipinler'deki bir sahilde Mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Aradan geçen kısa sürenin ardından Filipinler'de bir canavar daha kıyıya vurdu.

Filipinler'de gece saatlerinde kıyıya vuran gizemli yaratık şaşkın yerlilerin bakışlarına takıldı.

Canavarın yaşayıp yaşamadığını anlamak için sopayla kontrol eden yerliler, yaratığın cinsinin de ne olduğunu anlamaya çalıştılar.

Bazı kişiler kıyıya vuran bu canlının ölü balina parçası olduğunu, bazı kişilerse yarı mitolojik bir canavar olduğunu düşündü.