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Mitolojide geçen efsane canavar kıyıya vurdu! Dünya bu olayı konuşuyor!

Nesilden nesile anlatılan efsaneler vardır. Bu efsanelerin bazılarında korkutucu canavarlardan söz edilir. Bu mitolojik canlılar filmlere, dizilere, belgesellere ve daha birçok şeye konu oldular. Filipinler'de de halk arasında yayılan ilginç hikayelerin birinde denizde yaşayan, büyük ve yarı mitolojik bir canavar yer alır. Geçtiğimiz günlerde bu canavarın Filipinler'de kıyıya vurduğuna dair bazı iddialar ortaya atıldı ve sosyal medyaya damga vurdu. İşte dünyayı şoke eden o iddialar ve görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:08
Mitolojide geçen efsane canavar kıyıya vurdu! Dünya bu olayı konuşuyor!

210 yıl sonra ortaya çıkan bu görüntünün çekildiği yer Filipinler. Globster, son olarak Mayıs ayında Filipinler'deki bir sahilde Mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Aradan geçen kısa sürenin ardından Filipinler'de bir canavar daha kıyıya vurdu.

Mitolojide geçen efsane canavar kıyıya vurdu! Dünya bu olayı konuşuyor!

Filipinler'de gece saatlerinde kıyıya vuran gizemli yaratık şaşkın yerlilerin bakışlarına takıldı.

Mitolojide geçen efsane canavar kıyıya vurdu! Dünya bu olayı konuşuyor!

Canavarın yaşayıp yaşamadığını anlamak için sopayla kontrol eden yerliler, yaratığın cinsinin de ne olduğunu anlamaya çalıştılar.

Mitolojide geçen efsane canavar kıyıya vurdu! Dünya bu olayı konuşuyor!

Bazı kişiler kıyıya vuran bu canlının ölü balina parçası olduğunu, bazı kişilerse yarı mitolojik bir canavar olduğunu düşündü.

Mitolojide geçen efsane canavar kıyıya vurdu! Dünya bu olayı konuşuyor!

Yetkililer bunun bir çeşit balina olduğunu düşünse de yerliler bu açıklama karşısında pek ikna olmuşa benzemiyor.

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