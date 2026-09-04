Trend
Galeri
Trend Yaşam
Miyom ameliyatında aşırı sıvı yüklemesi Gülşah'ı hayattan koparmıştı: Adli Tıp skandalı ortaya çıkardı
Miyom ameliyatında aşırı sıvı yüklemesi Gülşah'ı hayattan koparmıştı: Adli Tıp skandalı ortaya çıkardı
Antalya'da 2022 yılında doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı'nın (32), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin davada Adli Tıp Kurumu (ATK) 3. Üst Kurulu'nun raporu dosyaya girdi. Ameliyat sırasında 24 litre sıvı kullanıldığı, işlem sonunda sıvı açığı 1500 cc hesaplanmasına karşın, Angı'nın ameliyat öncesi 58 kilo olan ağırlığının otopside 74 kiloya çıkması ve yaygın ödem bulguları nedeniyle bu hesabın gerçeği yansıtmadığı değerlendirildi.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:36