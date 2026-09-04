Miyom ameliyatında aşırı sıvı yüklemesi Gülşah’ı hayattan koparmıştı: Adli Tıp skandalı ortaya çıkardı

'DEMO CİHAZ' İDDİASI DOSYAYA GİRDİ

Yargılamada, dosyaya giren resmi yazışmalar, tutanaklar ve tanık beyanlarında, operasyonda kullanılan histeroskopi sisteminin hastane envanterinde bulunmadığı ve 'demo' olarak getirildiği iddiaları yer aldı. Cihazın kullanımında görev alan personelin yetki ve eğitim durumu da dava kapsamında incelenen konular arasına girdi. 4'üncü duruşmada genç kadının ölüm nedeninin ve sağlık çalışanlarının kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla dosya Adi Tıp'a gönderildi.

ATK: ÖLÜM AŞIRI SIVI YÜKLENMESİ SONUCU MEYDANA GELDİ

Son duruşmada Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu'nun raporu mahkeme tarafından ele alındı. Sanık avukatları rapora itiraz ederek yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını ve yeni rapor alınmasını talep etti. Üst Kurul'un 23 Temmuz 2026 tarihli raporunda, Gülşah Gizem Angı'nın ölümünün histeroskopik miyomektomi ameliyatı sırasında meydana gelen 'aşırı sıvı yüklenmesi' sonucu gerçekleştiği belirtildi. Raporda, ameliyat sırasında 8 adet 3 bin cc'lik izotonik olmak üzere toplam 24 litre sıvı kullanıldığı kaydedildi. İşlem sonunda uterusa giren ve çıkan sıvı miktarı arasındaki farkın ise 1500 cc olarak hesaplandığının belirtildiği aktarıldı.

Ameliyat öncesinde 58 kilo olan Angı'nın otopside 74 kilo olarak tartıldığı, vücut ağırlığının 16 kilo arttığı ve yaygın ödem bulgularının bulunduğu belirtildi. Yeniden canlandırma işlemleri sırasında verilen sıvılar da dikkate alındığında, ameliyat sırasında oluşan sıvı açığının 1500 cc olamayacağı değerlendirildi.