Moskova metrosunda annesiyle antrenmanlara yetişmek için koştuğu günlerden Ali Sami Yen tribünlerinde Kalinka eşliğinde adının yankılandığı günlere uzanan sıra dışı bir hikâye... İlk futbol topu ambalaj atıklarından yapılan Aleksey Batrakov, bugün Galatasaray'ın ilk Rus futbolcusu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 21 yaşında yıldızlaşan genç futbolcunun özel hayatı da kariyeri kadar merak uyandırıyor. Eski bir futbolcuyla evli olan Batrakov'un çocukluk hayali ise bugün Galatasaray taraftarını düşündürecek bir ihtimali beraberinde getiriyor: Barcelona!