ARDA GÜLER'İN RAKİBİ OLABİLİR

Yıllarca Rusya'da Avrupa sahnesine çıkmayı bekleyen Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçında dört gol attı. Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, 12 Ekim'de Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in Batrakov'u izlediğini ve onun çok iyi bir futbolcu olduğunu söylediğini yazdı. Batrakov da bir gün Barcelona forması giymek istediğini yıllar önce söylemişti. Galatasaray taraftarını endişelendiren ise 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli... Şimdi bu bedelin 70 milyon Euro'ya yükseltileceği iddia ediliyor. Barcelona'nın Batrakov'u transfer etmesi halinde Ali Sami Yen'in yeni sevgilisi, El Clasico'da Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e rakip olabilir.