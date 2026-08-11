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Motokurye Batuhan'ın ölümüne ilişkin davada tahliye edilen sürücü hakkında yeniden yakalama kararı
Motokurye Batuhan'ın ölümüne ilişkin davada tahliye edilen sürücü hakkında yeniden yakalama kararı
Eyüpsultan'da 1.43 promil alkollü olduğu tespit edilen Uğur S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren motokurye Batuhan Karabulut'un (27) ölümüne ilişkin davada Uğur S. hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi. Gaziosmanpaşa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek Uğur S. hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Karar sonrası konuşan abla Bahar Tekir, "Verdiğimiz delillerle tekrardan tutuklanması talep edildi. Tutuklu yargılanma çıktığını öğrendiğimizde burada sevinçten ağladık. O hissi size anlatamam. Bir nebze olsun içimiz soğudu" dedi.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:39