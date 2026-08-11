Motokurye Batuhan’ın ölümüne ilişkin davada tahliye edilen sürücü hakkında yeniden yakalama kararı

'SUNDUĞUMUZ DELİLLER NETİCESİNDE TEKRARDAN TUTUKLANMASINA YÖNELİK BİR KARAR ÇIKTI'

Tutuklama kararının ardından konuşan Bahar Tekir, "17 Mart'ta kardeşim orucunu açmak üzere işten eve dönerken yerine dönerken, alkollü ve süratli, ehliyeti olmayan bir sürücü tarafından katledildi. 27 metre sürüklendi. Şu anda 31 Temmuz'da ara duruşması yapıldı. O ara duruşmada serbest bırakıldı. Biz buna tepki gösterdik. Kaskı olmadığını söylediler ve biz kaskın olduğunu belgelerle ve görüntü kayıtlarıyla mahkemeye sunduk. Konu ağır cezaya taşındı, itiraz ettik. Kardeşimin katiline tutuklanma kararı verildi. Verdiğimiz delillerle tekrardan tutuklanması talep edildi. Tutuklu yargılanma çıktığını öğrendiğimizde burada sevinçten ağladık. O hissi size anlatamam. Bir nebze olsun içimiz soğudu. Biz olası kast diyoruz ve bu gerçekten olası kast. Bile isteye içip de o kadar hızlı ve süratli, ehliyetsiz yola çıkması, o kadar arabayı biçmesi, trafikte bildiğiniz, hazır bomba gibi çıkması, bu bir cinayet. 16 Eylül'deki duruşmanın, mahkemenin sulhta değil, ağır cezada olmasını istiyoruz. Bu artık olası kast, bu taksirli cinayet değil. Biz bu sürecin, bu davanın, bu duruşmaların ağır cezaya taşınmasını istiyoruz. Sulh ceza mahkemesini istemiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklanma istendi. Ağır cezaya taşındı. Ağır cezada serbest bırakılmasının kaldırılmasını, tekrardan tutuklu yargılanmasını talep etmiş. Sunduğumuz deliller neticesinde görüntüler, hastaneden aldığımız değerli eşya makbuzu, itiraz ettik ve bu itiraz karşılığında tekrardan tutuklanmasına yönelik bir karar çıktı. GBT'ye takıldığı zaman tutuklanacak. Ama kendisi teslim olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Şu an biz de elimiz yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Elini kolunu sallayarak gezmesin. Bir an önce içeriye tekrardan hak ettiği yere geri gitsin" dedi.