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Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Adliyeye sevk edilen şahsın yanına destek için gelen eniştesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 09.01.2025 21:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:20
Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!

Kan donduran olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 17 yaşındaki Egemen Ceylan isimli gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Abdülkerim B., gözaltına alınarak Gazipaşa Adliyesine getirildi.

Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!

Eniştesi Abdülkerim B.'ye destek olmak için adliyeye gelen 62 yaşındaki İbat Ekinci, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbat Ekinci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Ekinci, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!

Kalbi yeniden çalıştırılan Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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