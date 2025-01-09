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Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!
Motosikletli genç feci şekilde can vermişti: Alkollü sürücünün eniştesi adliyede kalp krizi geçirdi!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Adliyeye sevk edilen şahsın yanına destek için gelen eniştesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:20