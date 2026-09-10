Müdür vekilini makamında 5 kurşunla katletmişti! O caninin cezası belli oldu: Meğer cinayet öncesi 4 dakika boyunca…

JANDARMAYI ARAYARAK TESLİM OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Selçuk Aydoğan olduğu iddia edildi. Aydoğan, olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen Selçuk Aydoğan'ın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları da ortaya çıktı.