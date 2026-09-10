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Müdür vekilini makamında 5 kurşunla katletmişti! O caninin cezası belli oldu: Meğer cinayet öncesi 4 dakika boyunca…
Müdür vekilini makamında 5 kurşunla katletmişti! O caninin cezası belli oldu: Meğer cinayet öncesi 4 dakika boyunca…
Balıkesir'in Marmara ilçesinde Tarım ve Orman Müdür Vekili 37 yaşındaki Murat Yakupoğlu makamında 5 kurşunla canice katledilmişti. 44 yaşındaki Selçuk Aydoğan'ın cinayeti tasarlayarak işlediği ortaya çıkarken cezası belli oldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:44