Trend Galeri Trend Yaşam Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…

Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…

Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. Daha önce 6 çocuğunun 4'ünü yurda verip, eski karısıyla kaçan ve TikTok'ta dans videoları çeken adam canlı yayına çıktı. Anlı, çocuklarını yurda verdikten sonra iki çocuk daha yapan adama tepki gösterdi. Anlı'nın sözleri sonrası stüdyoda alkış sesleri yükseldi.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:17
Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Afet Hanım ile evli olan 33 yaşındaki 6 çocuk baba Samet bir süre önce sırra kadem bastı. Eşi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Samet'in evi terk edip eski eşiyle kaçtığını anlattı.

Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…

Kısa sürede bulunan 6 çocuk babası ise bugün canlı yayına çıktı. Müge Anlı eşini terk edip eski karısıyla TikTok'ta dans videoları çekip nispet yapan adama tepki gösterdi.

Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…

"4 ÇOCUĞUNU YUVAYA VERİP…"

Anlı, "33 yaşındasın 6 çocuğun var. 4 çocuğunu yuvaya verip bu kadından iki çocuk nasıl yapabiliyorsun? Ben şunu anlayamıyorum. Kaç lira para veriyorsun devlete senin çocuklarına bakıyor diye?

Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…

MÜGE ANLI: BUNUN 16 TANE DAHA OLUR
Niye para vermiyor sayın devlet büyükleri. 4 çocuğu yuvaya veriyor 2 tane daha yapıyor. Bunun daha 16 tane daha olur. Hiç kusura bakmayın ama ben vergisini veren milyonlarca Türk vatandaşının sesi olarak konuşuyorum.

Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…

"O KADINDAN O KADINA GİDEN ADAMIN ÇOCUKLARINA BİZ NEDEN BAKIYORUZ?"
Ben bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın 6 tane çocuğuna bakıyorum. Annesi babası ölür, kimsesi olmaz, bir yasaklı madde bağımlılığı olur. Çocuğu devlet alır en çok desteklediğimiz şey. Bu şimdi 33 yaşında o kadından o kadına giden adamın çocuklarına biz neden bakıyoruz?

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