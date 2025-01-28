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Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…
Müge Anlı 4 evladını yurda verip eski eşiyle TikTok’ta dans eden adama isyan etti: O kadından o kadına giden adamın…
Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. Daha önce 6 çocuğunun 4'ünü yurda verip, eski karısıyla kaçan ve TikTok'ta dans videoları çeken adam canlı yayına çıktı. Anlı, çocuklarını yurda verdikten sonra iki çocuk daha yapan adama tepki gösterdi. Anlı'nın sözleri sonrası stüdyoda alkış sesleri yükseldi.
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:17