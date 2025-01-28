Müge Anlı'yı sinirlendiren olay: 6 çocuğunun 4'ünü yurda verip, eski eşiyle kaçtı! TikTok'ta dans videoları çekip paylaştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Afet Karaçöy, bebek maması almaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kocası Samet'i aramak için Kırklareli'nden stüdyoya gelmişti. 10 gün önce kaybolan 33 yaşındaki adam eski eşinin yanında bulundu.