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Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı
Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında savcılık soruşturması başlatıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "çocuğun soybağının değiştirilmesi" iddiaları kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 04.10.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 20:10