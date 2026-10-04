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Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında savcılık soruşturması başlatıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "çocuğun soybağının değiştirilmesi" iddiaları kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 20:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 20:10
Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak amacıyla programa başvurmuştu.

Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

Yapılan DNA testi sonucunda, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmış, Hamid ise gerçek babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürmüştü.

Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın açıklamasında soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğü, çok sayıda bilgi ve belgenin toplandığı ve Torbalı ile Tire'de bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğu açıklandı.

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Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

ANNE VE DAYI GÖZALTINDA

Yürütülen araştırmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosyanın şüphelileri anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alındı. Hamid, programda annesi Nihal Beyit'in biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine açıklamadığını ileri sürmüştü.

Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

Dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Programda ayrıca Hamid'in biyolojik babasının bulunmasının tedavi süreci açısından önem taşıdığı vurgulanmıştı.

Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

Hamid'in "Ölmek istemiyorum" diyerek biyolojik babasına ulaşmak için yaptığı çağrı sonrasında gündeme gelen dosyada, biyolojik babanın kimliği henüz kesin olarak açıklanmış değil. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü duyurdu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TORBALI #MÜGE ANLI