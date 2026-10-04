Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın açıklamasında soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğü, çok sayıda bilgi ve belgenin toplandığı ve Torbalı ile Tire'de bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğu açıklandı.