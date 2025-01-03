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Muğla’da 77 yaşındaki kadın iki torunuyla birlikte sırra kadem bastı!

Muğla'da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Şadiye Özkan ve torunları 3 yaşındaki Birgül ile 7 yaşındaki Deniz, sırra kadem bastılar. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2025 00:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:42
Muğla’da 77 yaşındaki kadın iki torunuyla birlikte sırra kadem bastı!

Muğla'nın Turgut Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şadiye Özkan ve torunları Birgül (3) ile Deniz (7) akşamüstü saatlerinden bu yana kayıp.

Muğla’da 77 yaşındaki kadın iki torunuyla birlikte sırra kadem bastı!

Aile ve mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Kayıp ihbarının ardından bölgeye jandarma, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllü vatandaşlar tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Muğla’da 77 yaşındaki kadın iki torunuyla birlikte sırra kadem bastı!

Kayıp Şadiye Özkan ve torunlarını gören ya da herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi veya güvenlik birimlerine ulaşması isteniyor.

Muğla’da 77 yaşındaki kadın iki torunuyla birlikte sırra kadem bastı!

Ekipler, kayıp olan üç kişinin bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ederken, aile kayıplarının bulunması için endişeli bir bekleyiş içinde.

Muğla’da 77 yaşındaki kadın iki torunuyla birlikte sırra kadem bastı!

Arama çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği bildirildi.

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