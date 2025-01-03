Muğla’dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.