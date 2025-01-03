Trend Galeri Trend Yaşam Muğla'dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

Muğla'dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan 10 saat, torunları Deniz Özkan (3) ile Birgül Özkan (7) ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu. 30 metre arayla bulunan Özkan ile 2 torunu, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:29
Muğla’dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında Alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan ile çocuklarını evde göremeyince çevrede arama yaptı.

Muğla’dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Muğla’dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destek verdi.

Muğla’dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

DURUMLARI İYİ!

Ekipler, ilk olarak saat 03.00 sıralarında, evlerine 1 kilometre mesafedeki Okçu mevkisinde bir ağaç dibinde Şadiye Özkan'a ulaştı.

Muğla’dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!

AĞACIN ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILMIŞ OLARAK BULUNDU!

Torunlarının da yakında olabilme ihtimali üzerine aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 2 kardeşe saat 09.00 sıralarında babaannelerinin bulunduğu noktaya 300 metre mesafede bir ağacın altında birbirlerine sarılmış olarak buldu.

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