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Muğla'dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!
Muğla'dan sevindiren haber: Babaanne ile 2 torunu kaybolmuştu! Ağacın altında birbirilerine sarılmışlar!
Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan 10 saat, torunları Deniz Özkan (3) ile Birgül Özkan (7) ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu. 30 metre arayla bulunan Özkan ile 2 torunu, hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:29