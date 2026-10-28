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Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

Muğla'da meydana gelen kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışla birlikte bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın da debisi yükseldi. Bazı bölümlerde taşkınlar yaşanması sonucu Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapandı. Bölgede yağış etkisini sürdürüyor. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 16:11
Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Özellikle konacık Mahallesi'nde Bodrum ve Turgutreis yönünde yoğun su birikintileri oluşması nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti bölgede zaman zaman trafik kapanma noktasına geldi bölgede üç tane araç yolda mahsur kaldı.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

TERSAKAN ÇAYI TAŞTI

Dalaman'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Sağanak yağışla birlikte bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

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Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın da debisi yükseldi. Bazı bölümlerde taşkınlar yaşanması sonucu Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapandı. Dalaman ve çevresindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gök gürültülü sağanak yağmur bölgesel olarak aralıklarla etkisini sürdürürken bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

OTOMOBİLİ GAZETECİLER İTTİ

Bodrum'da sabah saatlerinde itibaren aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konacık Mahallesi'nde trafik durma noktasına geldi. Araçlar yollarda mahsur kaldı.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polisi ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, belediye personeli de yoldaki suları tahliye etti. Yollarda kalan araçlar çekici ile bölgeden alındı. Öte yandan mahsur kalan bir otomobil, gazeteciler tarafından güvenli alana itildi; o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

METREKAREYE 32 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bodrum'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle Bitez Mahallesi'nde 1 ev, Eskiçeşme Mahallesi'nde 1 ev, Gölköy Mahallesi ve Konacık Mahallesi'nde toplamda 2 iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekiplerce su tahliye çalışması yapılırken, metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN KURTARILDI

Öte yandan Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde meydana gelen yoğun su birikintileri nedeniyle bölgede bir evde yaşayan hamile kadının mahsur kalması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Sedye ile evden çıkarılan hamile kadın bölgeden güvenli şekilde tahliye edilirken Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

1 KİŞİ KURTARILDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınının yaşandığı Kargınkürü Mahallesi'nde 1 kişi ile 33 büyük ve küçükbaş hayvanın mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda su baskını nedeniyle mahsur kalan kişi ile hayvanlar kurtarıldı.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

EVİN ODASINA KAYA DÜŞTÜ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınının yaşandığı Darıyeri Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında, heyelan meydana geldi.

Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!

Heyelan nedeniyle Ömer Ali Türkmen'e ait evin bir odasına kaya düştü. Evde zarar meydana geldi. Evdeki 4 kişilik aile, tedbir amacıyla Ömer Ali Türkmen'in kardeşine ait eve yerleştirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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