Muğla’yı sağanak vurdu! Yollar adeta göle döndü: Arabalar suda mahsur kaldı!
Muğla'da meydana gelen kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışla birlikte bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın da debisi yükseldi. Bazı bölümlerde taşkınlar yaşanması sonucu Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapandı. Bölgede yağış etkisini sürdürüyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 16:11