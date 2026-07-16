Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izi: 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri dosyada! Şüpheli seyahat ve görüşme trafiği...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Soruşturmada, darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın, kazadan hemen önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. İşte detaylar...