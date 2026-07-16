Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izi: 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri dosyada! Şüpheli seyahat ve görüşme trafiği...

4 GÜN ÖNCE ABD'YE GİTMİŞLER!

Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının kazadan hemen önce ve sonra gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahat trafiği de adım adım incelendi. FETÖ hava kuvvetleri mahrem imamı Erol Sağlam'ın kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek buradaki mahrem imam Ali Cingitaş ile buluştuğu belirlendi. Bu iki ismin ortak irtibat noktası olan Cağfer Sarıkaya'nın ise kazadan iki gün önce, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit aktörleri Adil Öksüz ve Harun Biniş ile birlikte ABD'ye uçtuğu saptandı.