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Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 10.bölümü izle linki

Show TV ekranlarında yayınlanan yaz dizisi Muhtemel Aşk, bu akşam yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide, son bölümün ardından yaşanacak gelişmeler takip ediliyor. İşte "Muhtemel Aşk 10. bölüm izle linki" detayları...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 19:27 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 19:35
Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 10.bölümü izle linki

Muhtemel Aşk, 20 Ağustos 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de 10. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, Defne ve Kadir karakterleri arasında yaşanan son gelişmeler merakla takip ediliyor. Yeni bölümü izlemek isteyen dizi severler tarafından "Muhtemel Aşk 10. bölüm izle" ekranı araştırılıyor.

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 10.bölümü izle linki

MUHTEMEL AŞK 10.BÖLÜM İZLE

Muhtemel Aşk dizisi onuncu bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 10.bölümü izle linki

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hafızası yerine gelen Defne, Kadir'le yüzleşebilmek için son bir hamle yapıyor! Daha önce defalarca konuşmayı deneyip bir sonuç alamayan ve ayrılırlarsa bu hesaplaşmanın asla gerçekleşmeyeceğini bilen Defne, gerçeği gizleyip "aşık eş" rolünü oynamaya devam eder.

Amacı Kadir'i kendi evinde köşeye sıkıştırmaktır; ancak intikam arzusuyla hareket ettiğini sanırken aslında kendini kandırmakta, Kadir'den kopamadığı gerçeğiyle yüzleşmekten kaçmaktadır.

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Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 10.bölümü izle linki

Mine, Suzi ve Oğuz'un da Emindağ yalısına taşınmasıyla Selma krizin eşiğine gelirken, Levent'in kemancılar eşliğinde Mine'ye yapacağı evlilik teklifi ortalığı karıştırır.

Kadir, her şeyden habersiz Defne'nin her isteğine boyun eğerken; Defne'nin ortaya attığı imkansız "nikah tazeleme" şartları evde fırtınalar koparır. Defne'nin kurduğu bu oyun Kadir'i gerçeği itiraf etmeye zorlarken, kendisini de kaçındığı kendi kalbiyle yüzleştirebilecek midir?

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör