Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 10.bölümü izle linki

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hafızası yerine gelen Defne, Kadir'le yüzleşebilmek için son bir hamle yapıyor! Daha önce defalarca konuşmayı deneyip bir sonuç alamayan ve ayrılırlarsa bu hesaplaşmanın asla gerçekleşmeyeceğini bilen Defne, gerçeği gizleyip "aşık eş" rolünü oynamaya devam eder.

Amacı Kadir'i kendi evinde köşeye sıkıştırmaktır; ancak intikam arzusuyla hareket ettiğini sanırken aslında kendini kandırmakta, Kadir'den kopamadığı gerçeğiyle yüzleşmekten kaçmaktadır.