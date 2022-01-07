Muhyiddin İbnü’l-Arabi’den korkutan 2022 kehaneti! ’Uğursuz, kabirleri ölülerle doldurur’

Ünlü kahinler Baba Vanga, Nostradamus ve diğerleri! 2022 yılına girmemizle beraber yeni yılla ilgili birbirinden ilginç kehanetler de ortaya saçıldı. Kahinlere göre '2022 yılında neler olacak?' ya da '2022 yılının kehanetleri neler?' diye birçok insan araştırıyor. Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2 yıl. Bununla birlikte küresel ekonomik daralma insanlığı umutsuzluğa itti. Türkiye ve dünyada insanlar güzel haberler bekliyor. Savaşlar, kıtlık, yangın, sel felaketleri, depremler, uçak kazaları ve dahası...2021 pek de iyi bir sene olmadı. Öte yandan 1160-1240 yılları arasında yaşayan Muhyiddin İbnü'l-Arabi, 2022 yılı için 'Uğursuz' ifadesiyle tanımlanan kehanetlerde bulundu. İşte Muhyiddin İbnül'l-Arabi'nin ürkütücü 2022 kehanetleri haberin detaylarında...
2021 yılı ne Türkiye ne de dünya için iyi geçmedi. Korona salgını ve daralan ekonomi insanları ciddi derecede etkiledi. Kimileri gelecekten bir hayli umutsuz. Kimi ise her gelen yeni seneye umutla bakıyor. Peki İslam coğrafyasında yaşamış olan Muhyiddin İbnü'l-Arabî, 2022 yılı için ne tahminlerde bulundu. 2022 kehanetleri neler?
İşte biraz da ürkütücü olan 2022 yılı kehanetleri...
''Bu sene içinde rüzgarlar kuvvetlice eseceği gibi kar yağışı ve soğuklar da uzayıp artar.''
''Bu sene uğursuz bir sene sayılır çünkü Zühal yıldızının çıkış ve kısmeti budur. Bu yıldızdaki uğursuzluk, kabirleri ölülerle doldurur.''
"İnsanlar arasında ölüm olayları artar.''