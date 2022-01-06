Trend Galeri Trend Yaşam Murat 131 efsanesi yıllar sonra geri döndü! Son halini görenler şaştı kaldı

Murat 131 efsanesi yıllar sonra geri döndü! Son halini görenler şaştı kaldı

Murat 131 otomobiller yine Murat 124, Anadol daha sonra kuş serisi diye tabir edilen Tofaş Kartal, Tofaş Şahin, Tofaş Doğan gibi modeller ile birlikte efsane tabir edilir. Bu araçların sevenleri hala otomobillere servet ödemekten çekinmiyor. Son olarak 1984'te üretilen efsane Murat 131 değişimiyle şaşkına çevirdi. Murat 131 adeta yollara bir döndü pir döndü! Aydın'dan gelen görüntüler sizleri de hayretler içinde bırakacak. İşte Murat 131'in muhteşem değişimi...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:47 PAYLAŞ