Murat 131 efsanesi yıllar sonra geri döndü! Son halini görenler şaştı kaldı

Murat 131 otomobiller yine Murat 124, Anadol daha sonra kuş serisi diye tabir edilen Tofaş Kartal, Tofaş Şahin, Tofaş Doğan gibi modeller ile birlikte efsane tabir edilir. Bu araçların sevenleri hala otomobillere servet ödemekten çekinmiyor. Son olarak 1984'te üretilen efsane Murat 131 değişimiyle şaşkına çevirdi. Murat 131 adeta yollara bir döndü pir döndü! Aydın'dan gelen görüntüler sizleri de hayretler içinde bırakacak. İşte Murat 131'in muhteşem değişimi...
Efsane otomobillerin değişimleri sosyal medya züerinden büyük ilgi görürken müdavimleri bu araçlara servet ödüyor. İşte o otomobillerden biri haberimizde.
Murat 131 halen ilgi gören ve oldukça seveni olan bir araba. Bu otomobili çok seven Aydınlı bir usta, aracın iyi durumda olanını bulamayınca, hurdaya çıkmış olanını aldı. Murat 131 resmen çürümüş durumdaydı.
Usta en ince noktasına kadar aracı yeniledi.
Usta yaptıklarını sosyal medyadan paylaştı.
İşte kare kare o muhteşem değişim...