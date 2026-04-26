Muş deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Muş'un Bulanık ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, 4.1 (Mw) büyüklüğündeki sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 26.04.2026 20:05
Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 20:12