Muş deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Depremin merkez üssü Bulanık olarak açıklanırken, sarsıntı 26 Nisan 2026 tarihinde saat 19:48:23 TSİ'de kaydedildi. Enlem 39.30778 N, boylam ise 42.22611 E olarak paylaşıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, depremle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.