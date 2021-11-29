Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? Küçük Müslüme'nin ölümünün perde arkası ülke genelinde infinal yaratmıştı...

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Yörük Kızı Müslüme Yağal olayının perde arkası aralanmaya devam ediyor. Küçük kızın dedesi sanılan kişinin aslında biyolojik babası olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve olayla ilgili soruşturma genişletilmişti. 3 yaşındaki kız çocuğunun ölüm sebebi ülke genelinde merak konusu haline gelirken gözler "Müslüme neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi nedeni belli oldu mu?" sorularının yanıtına çevrildi. 10 Kasım tarihinde kaybolan yörük kızının 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda cansız bedenine ulaşılmıştı. Peki, Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi nedeni belli oldu mu? İşte son dakika haberinin detayları...

Ülke genelinde infial yaratan Müslüme Yağal olayıyla ilgili her dakika yeni bir son dakika gelişmesi gündeme geliyor. Son olarak SABAH gazatesi minik kızın DNA raporuna ulaşmış ve dede sanılan Yağal'ın babası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu haber sonrasında milyonlar olayla ilgili olarak "Müslüme neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi nedeni belli oldu mu?" sorularını gündeme taşıdı. Küçük kızın ölüm nedeni merak edilirken aile içerisinde çeşitli istismar suçlamaları adeta kan dondurdu. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü? İşte konuya dair tüm detaylar...

MÜSLÜME YAĞAL 10 KASIM'DA KAYBOLDU Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Yörük kızı Müslüme için seferber olundu, tüm bölge didik didik arandı. Aramalar 10'uncu gününde sonuç verdi. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulundu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi.

MÜSLÜME YAĞAL'IN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için cansız bedeni otopsiye alındı. Bu sırada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

YAĞAL AİLESİ GÖZALTINA ALINDI Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile, emniyet tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ifadeleri alınan Yağal ailesi fertlerinden biri hariç hepsi serbest bırakıldı.