Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayı, otopsi adli tıp sonucu gibi birçok detayla yakından takip ediliyor. Mersin'de kaybolan ardından ise 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki kız çocuğunun ölümündeki sır perdesi her geçen dakika mide bulandıran yeni gelişmelerle aralanmaya devam ediyor. Öte yandan binlerce kişi "Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak SABAH gazatesi minik kızın DNA raporuna ulaşmış ve dede sanılan Yağal'ın babası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Peki, Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli oldu mu? İşte konuya dair gelişmeler...
Türkiye, Yörük Kızı Müslüme'ye ağladı... Günlerdir ülke gündeminde yer alan konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Otopsi adli tıp sonucu ile ölüm sebebi merak edilen küçük kızın bir cinayete kurban gittiği iddiaları yer alırken milyonlar "Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın aslında küçük kızın babası olduğu SABAH'ın haberiyle ortaya çıkmıştı. Peki, Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli oldu mu? İşte konuya dair tüm gelişmeler...
MÜSLÜME YAĞAL 10 KASIM'DA KAYBOLDU
Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Yörük kızı Müslüme için seferber olundu, tüm bölge didik didik arandı. Aramalar 10'uncu gününde sonuç verdi. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulundu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi.
MÜSLÜME YAĞAL'IN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için cansız bedeni otopsiye alındı. Bu sırada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
YAĞAL AİLESİ GÖZALTINA ALINDI
Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile, emniyet tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ifadeleri alınan Yağal ailesi fertlerinden biri hariç hepsi serbest bırakıldı.
DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI
Gözaltında serbest bırakılmayan tek kişi dede olarak bilinen Hasan Yağal'dı. Hasan Yağal'ın emniyetteki ifadeleri değerlendirildi ve tutuklandı. Türkiye, Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası gözlerini bu olaya çevirdi ve son dakika gelişmelerini yakından takip etti.