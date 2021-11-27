Trend Galeri Trend Yaşam Müslüme Yağal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Milyonlar o sorunun yanıtını merak ediyor: Müslüme bebek neden ve nasıl öldü?

Müslüme Yağal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Milyonlar o sorunun yanıtını merak ediyor: Müslüme bebek neden ve nasıl öldü?

Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayı, otopsi adli tıp sonucu gibi birçok detayla yakından takip ediliyor. Mersin'de kaybolan ardından ise 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki kız çocuğunun ölümündeki sır perdesi her geçen dakika mide bulandıran yeni gelişmelerle aralanmaya devam ediyor. Öte yandan binlerce kişi "Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak SABAH gazatesi minik kızın DNA raporuna ulaşmış ve dede sanılan Yağal'ın babası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Peki, Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli oldu mu? İşte konuya dair gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 17:16 PAYLAŞ