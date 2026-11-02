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Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı
Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı
Çanakkale'de 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ın "yan baktın" bahanesiyle bir grup tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin olayın baş şüphelisi Mirhat Ada Çelebi'nin firari yaşamına ilişkin çarpıcı detaylara SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:42