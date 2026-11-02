Trend Galeri Trend Yaşam Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Çanakkale'de 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ın "yan baktın" bahanesiyle bir grup tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin olayın baş şüphelisi Mirhat Ada Çelebi'nin firari yaşamına ilişkin çarpıcı detaylara SABAH ulaştı.

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Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:42
Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde geçtiğimiz yol 7 Mart'ta meydana geldi. Bir restoranda akşam yemeği yiyen 60 yaşındaki Mustafa Ayran, mekan çıkışında otopark işletmecisi olduğu öğrenilen Mirhat Ada Çelebi (23) ve yanındaki 4 arkadaşının hedefi oldu.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

İddiaya göre alkolün de etkisiyle beş gözü dönmüş saldırgan, 'yan baktın' bahanesiyle yaşlı adamı sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı. Talihsiz adam, vücuduna aldığı öldürücü darbelerin şiddetine dayanamayıp bayıldı.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Kavgayı gören vatandaşların araya girerek kavgayı sonlandırmasıyla vicdansız saldırganlar kayıplara karıştı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Ayran, çevredekilerin yardımıyla restorandaki bir masaya oturtuldu.

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Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Olaydan 1 saat sonra durumu ağırlaşan yaşlı adam, yaşadığı ağır travmayı daha fazla kaldıramadı. Darp travmasına bağlı kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

2 KİŞİ TUTUKLANDI, BAŞ ŞÜPHELİ FİRARİ

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen M.B., Ş.T., S.A. ve K.Y. gözaltına alındı.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, olayın baş faili Mirhat Ada Çelebi'ye bir türlü ulaşılamadı. Hiçbir yerde bulunamayan Çelebi'nin kaçış planının detaylarına ise SABAH ulaştı.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Katilin İzmir'de yaşayan bir akrabasının, katil zanlısına zaman kazandırmak için jandarmayı arayıp "teslim olacak" dediği ve güvenlik güçlerini oyaladığı iddia edildi.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Güvenlik güçleri bu görüşme sonrası harekete geçmezken, zanlının önce İstanbul'a nakledildiği, daha sonra aynı gizli organizasyonla yurt dışına kaçırıldığı belirlendi.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Katilin yurtdışına kaçtığının ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz Ağustos ayında Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Kaçak hayatı sürerken gününü gün eden ele başının skandal tatil fotoğraflara SABAH ulaştı.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Fotoğraflarda, uluslararası düzeyde aranan firarinin Avrupa ülkelerinde elini kolunu sallayarak gezdiği ve lüks otellerde tatil yaptığı netleşti.

Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Lüks içinde hayatı her gün sosyal medyada sergileyen Çelebi'nin bu paylaşımları kamuoyunda büyük tepki topladı. Kırmızı bültenli firarinin yakalanması için uluslararası alandaki adli sürecin sürdüğü bildirildi.