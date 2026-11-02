Mustafa Ayran’ı döverek öldüren katil ülke ülke geziyor! Kırmızı bültenle aranan caninin lüks paylaşımlarına SABAH ulaştı

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde geçtiğimiz yol 7 Mart'ta meydana geldi. Bir restoranda akşam yemeği yiyen 60 yaşındaki Mustafa Ayran, mekan çıkışında otopark işletmecisi olduğu öğrenilen Mirhat Ada Çelebi (23) ve yanındaki 4 arkadaşının hedefi oldu.



