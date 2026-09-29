Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

11 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN PARAYI ÇEKTİKTEN SONRA DUBAİ'YE GİTTİ İDDİASI!



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmiş, soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmiş, listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer almıştı. Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülmüştü. Öte yandan Mustafa Sandal'ın da bu ülkeden oturum izni talep ettiği iddia edildi.







