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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülen Melis Sandal'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 20:18
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 20:45