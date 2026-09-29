Trend Galeri Trend Yaşam Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülen Melis Sandal'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 29.09.2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 20:45
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'nin gündemini sarsan fon soruşturmasına, cemiyet ve şov dünyasından isimler de dahil oldu. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile Cihan Sütşurup'un fon hareketlerinde aktif rol oynadıklarına dair tespitler üzerine savcılık harekete geçti.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI!

İki isim hakkında ayrıca, adreslerinde bulunamamaları ve soruşturma makamlarınca verilen ifade çağrılarına icabet etmemeleri gerekçesiyle resmi yakalama kararı çıkarıldı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

MUSTAFA SANDAL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal'ın tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyarı aşkın para çektiği iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

11 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN PARAYI ÇEKTİKTEN SONRA DUBAİ'YE GİTTİ İDDİASI!


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmiş, soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmiş, listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer almıştı. Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülmüştü. Öte yandan Mustafa Sandal'ın da bu ülkeden oturum izni talep ettiği iddia edildi.



Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

MELİS İLE KARI-KOCA OLMAK DIŞINDA MADDİ ANLAMDA İŞİMİZ OLMAMIŞTIR

Şarkıcı Mustafa Sandal eşi Melis Sandal hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mustafa Sandal, "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıklarına el konuldu! Yakalama kararı çıkarıldı

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

#MUSTAFA SANDAL #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI