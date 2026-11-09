Mustafa Sarıgül ifade sonrası özel korumasını aramış! Mide bulandıran detaylar: Bir çok kez şahidim...

ŞİŞLİ BELEDİYESİ FATURALARI VE USULSÜZLÜK İDDİASI



Ömer D.'nin ek ifadesinde kişisel iddiaların ötesinde Sarıgül ailesinin finansal yapılanması, belediye harcamaları ve gayrimenkul varlıklarına dair iddialarda yer aldı. Ömer D. Aynur Aydın'ın Mustafa Sarıgül'ün para işlerini yöneten kritik bir isim ve "kara kutusu" olduğunu belirterek Volkan Aslanbaş'ın da para konularıyla ilgili bilgisinin mevcut olduğunu ifade etti. Sarıgül'ün gayrimenkullerini yöneten kişi olarak İlhami K.'yi işaret eden Ömer D, Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçilik binasının tapuda kimin üzerine olduğunu bilmemekle birlikte Mustafa Sarıgül'e ait olduğunu duyduğunu ve binanın tadilat aşamasına bir kez gittiğini söyledi. Belediye dönemine ilişkin iddialarda bulunan Ömer D., Etiler Alkent'te oturan, Belediye Sitesi'nde çalışma ofisi bulunan Alper G.'nin Şişli Belediyesi'ne yüksek faturalar kestiğini öne sürdü. Yapılan işin gerçek değerinin çok az olmasına rağmen Sarıgül ile anlaşılarak yüksek faturalar kesildiği ve belediyenin zarara uğratıldığı iddiasını duyduğunu belirtti.