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Mustafa Sarıgül ifade sonrası özel korumasını aramış! Mide bulandıran detaylar: Bir çok kez şahidim...
Mustafa Sarıgül ifade sonrası özel korumasını aramış! Mide bulandıran detaylar: Bir çok kez şahidim...
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve çevresine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan özel koruma Ömer D., ek ifade verdi. Sarıgül'ün Ömer Sarıgül ile yakın bir ilişkisinin bulunduğunu belirten özel koruma Ömer Sarıgül'ün kavgalı olunan dönemlerde "sus payı" olarak çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahit olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 11:07