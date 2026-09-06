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Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen müstehcenlik soruşturmasında tutuklanan Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz'ın emniyet, savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Ekinci, soruşturma konusu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ettiğini ancak buna rağmen paylaşım yaptığını söyledi. Yılmaz ise "Melibendeli" isimli X hesabının kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımların tamamını kendisinin yaptığını kabul ederek pişman olduğunu ifade etti.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 06.09.2026 19:10 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 19:13
Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında müstehcen içerik yayımlandığı değerlendirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım gözaltına alındı. Şüphelilerden Ekinci, Yılmaz, Dikici ve Akın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında tutuklanırken, Çağlayan Yıldırım hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

EKİNCİ: "MÜSTEHCENLİK OLUŞTURABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM"

Tuğba Ekinci, savcılıkta verdiği ifadede kolluk aşamasındaki beyanlarını tekrar etti. Kendisine gösterilen beyaz ve pembe bikinili görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Ekinci, pembe bikinili videoda içtiği maddenin uyuşturucu olmadığını savundu. Ekinci, "Pembe bikinili olduğum videodaki içtiğim şey kesinlikle esrar maddesi değildir. Sigaradır." dedi. Ekinci'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise paylaşımın müstehcenlik niteliğine ilişkin sözleri oldu. Ekinci, "Ben bu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ediyordum. Fakat yine de paylaştım." ifadelerini kullandı. Ekinci, ailesinden gelen tepkiler üzerine söz konusu videoları sildiğini söyledi.

Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

"SPOR YAPIYORDUM" SAVUNMASI

Ekinci, emniyet ifadesinde ise Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edilen ve başka bir sosyal medya hesabından yayılan görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Videoyu kendi Instagram hesabının "story" bölümünde paylaştığını belirten Ekinci, görüntünün daha sonra başka hesaplar tarafından kopyalandığını söyledi. Ekinci, görüntülerde evinde spor yaptığını ve herhangi bir teşhir amacı bulunmadığını savundu. Görüntüde yer alan beyaz maddenin de uyuşturucu olmadığını belirtti. Paylaşımın ardından ailesinin tepki göstermesi üzerine içeriği hesabından kaldırdığını söyleyen Ekinci, söz konusu paylaşımdan herhangi bir maddi gelir elde etmediğini öne sürdü.

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Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

MAHKEMEDE SUÇLAMAYI REDDETTİ

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ekinci, bu kez üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Görüntülerin kısa süreli "story" paylaşımları olduğunu belirten Ekinci, videolardan tek tek görüntü alınarak müstehcenlik algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Ekinci, "Ben görüntülerde spor yapmaktaydım, teşhircilik yapmak gibi bir amacım yoktur." diyerek görüntülerin tamamının izlenmesini talep etti. Paylaşımlardan para kazanmadığını ve içeriklerin yayılmasına aracılık etmediğini belirten Ekinci, yaşanan süreç nedeniyle annesinin kalp krizi geçirdiğini söyleyerek serbest bırakılmasını istedi.

Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

AHMET YILMAZ: "PAYLAŞIMLARIN TAMAMINI BEN YAPTIM"

Soruşturmanın diğer tutuklu şüphelisi Ahmet Yılmaz ise emniyet ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını, geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını söyledi. Yılmaz, özellikle TikTok üzerinden gelir elde ettiğini ve bu gelirler nedeniyle vergi ödediğini belirtti. YouTube, Instagram, TikTok ve X platformlarında bulunan çeşitli hesapların kendisine ait olduğunu ifade eden Yılmaz, hesapları kendisinin yönettiğini ve kendi adına başkasının paylaşım yapmadığını savundu. Yılmaz, savcılıkta ise "melibende" isimli sosyal medya profilinin kendisine ait olduğunu kabul etti. Kendisine gösterilen fotoğrafların da kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz, "melibendeli" rumuzlu X hesabının da kendisinin olduğunu söyledi. Hesabın profil bölümünde yer alan "Fantazi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım" şeklindeki ifadenin de kendisine ait olduğunu kabul eden Yılmaz, ardından soruşturma kapsamında kendisine gösterilen içerikler hakkında "Bana göstermiş olduğunuz paylaşımların tamamını ben yaptım." dedi. Yılmaz, paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini savunurken ifadesini "Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım." sözleriyle tamamladı.

Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

ONLYFANS HESABI İÇİN "AKTİF KULLANMADIM" DEDİ

Yılmaz'ın emniyet ifadesinde OnlyFans hesabına ilişkin beyanları da yer aldı. Kendisine gösterilen hesabı kendisinin açtığını kabul eden Yılmaz, hesabı aktif olarak kullanmadığını savundu. Hesabı, kullanıcı adının başka bir kişi tarafından alınmasını engellemek amacıyla oluşturduğunu belirten Yılmaz, burada aktif içerik paylaşmadığını öne sürdü. Sosyal medya paylaşımlarındaki amacının takipçileriyle günlük hayatını paylaşmak ve kitlesini korumak olduğunu anlatan Yılmaz, TikTok ve YouTube üzerinden canlı yayın yaptığını, takipçiler tarafından gönderilen hediyelerin uygulamalar tarafından gelir olarak hesabına yatırıldığını söyledi.

Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

"SUÇ OLDUĞUNU BİLSEM PAYLAŞMAZDIM"

Ahmet Yılmaz, hakimlikteki sorgusunda da suçlamaları kabul etmedi. Paylaşımların suç teşkil ettiğini bilmesi halinde bunları yayımlamayacağını söyleyen Yılmaz, geçmişte oyunculuk yaptığını, şu anda ise TikTok ve YouTube üzerinden içerik ürettiğini anlattı. Yılmaz ve avukatı, soruşturma konusu paylaşımlarda açık cinsel organ görüntüsü bulunmadığını ve bu nedenle müstehcenlik suçunun oluşmadığını savunarak tutuklama talebinin reddedilmesini istedi.

Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kızılcahamam Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan görüntüler, paylaşımların niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olguları dikkate alarak Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın'ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi. Çağlayan Yıldırım hakkında ise paylaşımın yaklaşık 3 yıl önce yapılmış olması ve içeriğin değerlendirilmesi dikkate alınarak adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AHMET YILMAZ