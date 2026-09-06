Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım

AHMET YILMAZ: "PAYLAŞIMLARIN TAMAMINI BEN YAPTIM"

Soruşturmanın diğer tutuklu şüphelisi Ahmet Yılmaz ise emniyet ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını, geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını söyledi. Yılmaz, özellikle TikTok üzerinden gelir elde ettiğini ve bu gelirler nedeniyle vergi ödediğini belirtti. YouTube, Instagram, TikTok ve X platformlarında bulunan çeşitli hesapların kendisine ait olduğunu ifade eden Yılmaz, hesapları kendisinin yönettiğini ve kendi adına başkasının paylaşım yapmadığını savundu. Yılmaz, savcılıkta ise "melibende" isimli sosyal medya profilinin kendisine ait olduğunu kabul etti. Kendisine gösterilen fotoğrafların da kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz, "melibendeli" rumuzlu X hesabının da kendisinin olduğunu söyledi. Hesabın profil bölümünde yer alan "Fantazi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım" şeklindeki ifadenin de kendisine ait olduğunu kabul eden Yılmaz, ardından soruşturma kapsamında kendisine gösterilen içerikler hakkında "Bana göstermiş olduğunuz paylaşımların tamamını ben yaptım." dedi. Yılmaz, paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini savunurken ifadesini "Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım." sözleriyle tamamladı.