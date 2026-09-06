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Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım
Müstehcenlik soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Tuğba Ekinci: Tahmin ediyordum, yine de paylaştım
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen müstehcenlik soruşturmasında tutuklanan Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz'ın emniyet, savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Ekinci, soruşturma konusu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ettiğini ancak buna rağmen paylaşım yaptığını söyledi. Yılmaz ise "Melibendeli" isimli X hesabının kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımların tamamını kendisinin yaptığını kabul ederek pişman olduğunu ifade etti.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 19:13