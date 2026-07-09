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Mutfakta sessizce zehir saçıyor! Tavanızın kullanım süresinin bittiğini gösteren o işaretler...
Mutfakta sessizce zehir saçıyor! Tavanızın kullanım süresinin bittiğini gösteren o işaretler...
Her gün farkında olmadan kendi ellerinizle yemeğinize zehir katıyor olabilirsiniz! Mutfakların vazgeçilmezi olan teflon tavalarda meydana gelen tek bir görünmez çizik bile, tek bir kullanımda binlerce tehlikeli mikro ve nanoplastik parçacığın doğrudan tabaklara sızmasına neden oluyor. Uzmanların tıp dünyasında büyük yankı uyandıran PFAS uyarısı, bu kalıcı kimyasalların vücutta birikerek hormonal dengeden kanser riskine kadar pek çok ölümcül hastalığı tetiklediğini kanıtladı. İşte tavanızı artık çöpe atmanızı gerektirecek o işaretler...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 15:08