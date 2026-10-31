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Mutlu bir ilişkinin önündeki görünmez engel! Esra Ezmeci açıkladı: İlişkiniz için geçmişe sünger çekin
Mutlu bir ilişkinin önündeki görünmez engel! Esra Ezmeci açıkladı: İlişkiniz için geçmişe sünger çekin
İlişkilerde çiftlerin birbirlerinin geçmişini merak etmesi oldukça doğal. Ancak eski ilişkilerin bütün ayrıntılarını öğrenmek, her zaman güveni artırmıyor. Hatta bazen gereksiz kıskançlıklara ve tartışmalara yol açabiliyor. Önemli olan geçmişte yaşanan her şeyi bilmek değil, birbirini daha iyi anlamak ve bugünkü ilişkiye zarar vermeden güven kurabilmek
Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 10:53