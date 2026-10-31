Mutlu bir ilişkinin önündeki görünmez engel! Esra Ezmeci açıkladı: İlişkiniz için geçmişe sünger çekin

Bazı çiftler ise sadece genel hatlarıyla bilir ve bu da onlara yeter. Dengeyi bulmanın yolu, birbirine sormaktır. "Bu konuyu konuşmak ister misin?" diye sormak. "Şu an bunu duymaya hazır mısın?" diye sormak. "Benim için bu detayı bilmek önemli, senin için de öyle mi?" diye sormak. Bu sorular, saygıyı gösterir. Saygı da güveni besler. Ayrıca, "bilmemek" de bir tercihtir. Bir insan, "ben senin geçmişini detaylı bilmek istemiyorum, çünkü bugün seninle olduğum için mutluyum" diyebilir. Bu da saygıdeğer bir duruştur. Önemli olan, bu tercihin korkudan değil, bilinçli bir seçimden gelmesidir.