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NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar'a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA: Türkiye'yi yasa boğan minik Narin Güran'ın davası Diyarbakır'da görülüyor. Narin Güran davası yargılamasının 2. gününe girilirken duruşmadan çarpıcı bilgiler ve itiraflar gelmeye devam ediyor. Duruşmada geç saatlerde ifadesi tamamlanan Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık Gazal Bahtiyar, Ali Rıza Güran'ın aracı vasıtasıyla kendisine Nevzat'ın suçu üzerine alması için teklif gönderdiğini iddia etti. Gazal Bahtiyar'ın bu iddiası üzerine tanık ve sanıklar arasında gerginlik çıktı. İşte son dakika Narin Güran Davası haberi!

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:59
NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar’a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

Son dakika Narin Güran Cinayeti Davası: Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında 2'inci gün tanıkların dinlenmesine devam edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar’a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

300 kişilik 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tanıklar dinlendi. Duruşmada dün gece dinlenen Gazal Bahtiyar, olayla ilgili ciddi iddialar da bulundu.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar’a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

"ALİ RIZA BİZE ARACI VASITASIYLA TEKLİFTE BULUNDU"

Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar, "Ali Rıza Güran komşu köydeki Hasan Kaya'ya gitmiş, Kaya bana gelerek 'Nevzat bu işi üstlensin ailesi de gelip köyde yaşasın, her türlü ihtiyaçlarını karşılarız' teklifinde bulundu." dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar’a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

Gazal Bahtiyar sözlerine, "Ben de kesinlikle hayır dedim, bu kızı kim öldürdüyse cezasını çeksin dedim. Güran ailesiyle bir husumetimiz yok. Salim ve Nevzat kardeş gibiydi. Salim kardeşim dediği kocamı sırtından vurdu. Salim, bu olayda Nevzat'ı kullandı." şeklinde devam etti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar’a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

"TESELLİ İÇİN GİTTİK, AİLE TOPLANTIMIZ VAR DEDİLER EVE ALMADILAR"

Gazal Bahtiyar ifadesinde Narin'in Güran'ın kaybolduğu 2'inci günden sonra Güran ailesindeki davranış hareketlerine dikkat çekti.

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