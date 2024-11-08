NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar’a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

Gazal Bahtiyar sözlerine, "Ben de kesinlikle hayır dedim, bu kızı kim öldürdüyse cezasını çeksin dedim. Güran ailesiyle bir husumetimiz yok. Salim ve Nevzat kardeş gibiydi. Salim kardeşim dediği kocamı sırtından vurdu. Salim, bu olayda Nevzat'ı kullandı." şeklinde devam etti.