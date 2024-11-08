NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA! Nevzat Bahtiyar’a yapılan teklif ortaya çıktı! Gazal Bahtiyar mahkemede anlattı: Baba Arif Güran şaşkına döndü

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA: Türkiye'yi yasa boğan minik Narin Güran'ın davası Diyarbakır'da görülüyor. Narin Güran davası yargılamasının 2. gününe girilirken duruşmadan çarpıcı bilgiler ve itiraflar gelmeye devam ediyor. Duruşmada geç saatlerde ifadesi tamamlanan Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık Gazal Bahtiyar, Ali Rıza Güran'ın aracı vasıtasıyla kendisine Nevzat'ın suçu üzerine alması için teklif gönderdiğini iddia etti. Gazal Bahtiyar'ın bu iddiası üzerine tanık ve sanıklar arasında gerginlik çıktı. İşte son dakika Narin Güran Davası haberi!
Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:59