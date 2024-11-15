Trend Galeri Trend Yaşam

Narin Güran cinayetinde şok görüntüler! Dikkat çeken ısırık izi detayı: Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Türkiye günlerdir Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Narin soruşturmasında tutuklu yargılanan ağabey Enes Güran'la ilgili A Haber'de çarpıcı görüntüler paylaşıldı. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Enes Güran'ın kendisinin yaptığını iddia ettiği ısırık izinin Adli Tıp tarafından incelenen görüntülerini canlı yayında izleyicilere gösterdi. İşte Narin Güran cinayetinin sırrının çözebilecek o görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:13
Narin Güran cinayetinde şok görüntüler! Dikkat çeken ısırık izi detayı: Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Narin Güran cinayetine iişkin önemli bilgi ve belgeleri aktaran A Haber'de yine çarpıcı bir görüntü paylaşıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki moruklara ait görüntüleri izleyecilere gösterdi.

Narin Güran cinayetinde şok görüntüler! Dikkat çeken ısırık izi detayı: Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran cinayeti davasına ilişkin 7 Kasım'da başlayan duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi. Duruşmaya sayılı günler kala A Haber ekranlarında dikkat çeken görüntüler yer aldı.

Narin Güran cinayetinde şok görüntüler! Dikkat çeken ısırık izi detayı: Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.

Narin Güran cinayetinde şok görüntüler! Dikkat çeken ısırık izi detayı: Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izine ulaşıldı! Detaylar A Haber'de!

Canlı yayına yansıyan görüntülerin Narin Güran cinayeti davasında da delil olarak incelendiği belirtildi.

Narin Güran cinayetinde şok görüntüler! Dikkat çeken ısırık izi detayı: Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

AĞABEY GÜRAN'A O ISIRIK İZLERİ SORULMUŞTU

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Güran, mahkeme başkanının "Salim Güran'ı evinizde gördünüz mü?" diye sorması üzerine, Salim Güran'ı o gün evinde hiç görmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının daha önceki beyanlarını da hatırlatarak, çelişen beyanları olduğunu belirtmesi üzerine Enes Güran, "Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokunda olduğum için öyle oldu." dedi.

Narin'in kaybolduğu gün saat 15.57'de cep telefonuna ait HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine Güran, "Salim Güran'ın evine kesinlikle gitmedim." beyanında bulundu.

"Narin, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldü" iddiasının sorulması üzerine Enes Güran, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben hiç ahıra gitmedim, evde uyuyordum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki var mıydı?" sorusu üzerine Enes Güran, "Annemdir sonuçta sayın hakimim bu soru bana sorulmaz." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bir masum varsa masumu, bir cani varsa caniyi bulma derdindeyiz." dedi.

Enes Güran da mahkeme başkanının sorusunu "Bilmiyorum." diye yanıtladı.

SON DAKİKA SON DAKİKA