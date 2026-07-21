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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve kardeşi hakkında hapis istemi
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve kardeşi hakkında hapis istemi
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:43