Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve kardeşi hakkında hapis istemi

Kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit eden Narin Güran'ın ağabeyi B.G. hakkında daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu belirten Bahtiyar ifadesinde, şunları kaydetti:

"Ölüm tehditleri aldığım için kendimi ve ailemi korumak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğim bir kişiyle anlaşarak tabancaları bir yıl önce aldım. İkametimin kapısında polis ekipleri beklediği zamanlarda silah alma ihtiyacı hissetmiyordum. Tabancaların ruhsatı yoktur. Babamın duruşmasının olduğu gün ağabeyime ait otomobilde adliyenin arka kısmında ailemi almak için bekliyordum. Otomobilde tabanca olduğunu amcam bilmiyordu. Her duruşma sonrası Güran ailesi tarafından tehdit edildiğim için tabancaları güvenlik amacıyla yanımda bulundurmak için getirmiştim. Son yaşanan olaylar sonrasında babam cezaevinde olduğu için ailemi ve kendimi korumak için silah bulundurma ihtiyacı hissettim. Silah kullanmasını dahi bilmiyorum."