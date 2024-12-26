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Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı davanın 2'inci duruşması başladı. Salim'in işçisi Ramazan Atasoy, "O gün Salim her zamanki gibiydi, durumunda bir farklılık yoktu. Salim, kıyafetlerini değiştirmeye gitti, sonra geldiğinde saat 18:30 gibiydi" ifadelerini kullandı. Ailenin sorguya çektiği çoban Ahmet de "Burama vurdular" deyip ağlamaya başladı. Mahkemede en son ifade veren amca Erhan Güran ise "Çok dövmedik bir iki tokat atıldı" ifadelerini kullandı. Erhan Güran, kızı ile Enes'in ahırda görüldüğü iddialarını şöyle yanıtladı. İşte Narin Güran davasının tüm detayları...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:46
Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

Türkiye'nin konuştuğu vahşet 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran sırra kadem bastı. Arama çalışmalarının 19. gününde ise dere yatağındaki bir çuvalın içerisinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

NARİN CİNAYETİNDE SANIKLAR 2. KEZ HAKİM KARŞISINDA
Henüz "sebebi ve kim" tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyen Narin Güran olayında, tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcası Salim Güran ile Narin'in bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

300 kişilik büyük salonda yapılan duruşmaya, müşteki ve sanık avukatlarının yanış sıra Narin'in babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ile akrabaları da katıldı. Emniyet Müdürlüğü, adliye binası çevresinde, giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

Polis, adliye çevresini bariyerlerle kapattı. Türkiye Barolar Birliği ile milletvekillerinin de izleyici olarak katıldığı duruşmada, anne Yüksel Güran'ı 4, ağabey Enes Güran'ı 5 ve amca Salim Güran'ı 1 avukat savundu. Küçük kızı gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı "zorunlu müdafi" savunacak.

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