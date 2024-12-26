Trend Galeri Trend Yaşam Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

Narin Güran davasında çoban Ahmet hüngür hüngür ağladı! Kızım ile Enes ahırda…

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı davanın 2'inci duruşması başladı. Salim'in işçisi Ramazan Atasoy, "O gün Salim her zamanki gibiydi, durumunda bir farklılık yoktu. Salim, kıyafetlerini değiştirmeye gitti, sonra geldiğinde saat 18:30 gibiydi" ifadelerini kullandı. Ailenin sorguya çektiği çoban Ahmet de "Burama vurdular" deyip ağlamaya başladı. Mahkemede en son ifade veren amca Erhan Güran ise "Çok dövmedik bir iki tokat atıldı" ifadelerini kullandı. Erhan Güran, kızı ile Enes'in ahırda görüldüğü iddialarını şöyle yanıtladı. İşte Narin Güran davasının tüm detayları...