NASA acil durum ilan etti! Mars’tan beklenmeyen kötü haber geldi!

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance geçtiğimiz sene 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. O zamandan beridir aktif görevde. Perseverance'ın Mars macerasına Ingenuity isimli bir helikopter de eşlik ediyor. İkili şimdiye kadar ilginç keşiflere imza attılar. Fakat Perseverance'ın Mars serüveninde istenmeyen bir gelişme yaşandı. Uzay aracı kaya örneği toplarken bozuldu. Aslında sorun çok basit olsa da aracın birkaç milyon kilometre ötede olması çözümü zorlaştırıyor.

Planlandığı gibi kaya örneği toplayan Perseverance aldığı kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takıldı. Bu da aracın fonksiyonlarını sınırladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül'de keşif aracından gelen verilerin, Mars'tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıklamıştı. Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor. NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı. Geçen ay Perseverance'ın Mars'tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.