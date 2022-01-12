Trend Galeri Trend Yaşam NASA acil durum ilan etti! Mars'tan beklenmeyen kötü haber geldi!

NASA acil durum ilan etti! Mars'tan beklenmeyen kötü haber geldi!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, uzay araştırmalarında önemli bir yol katetti. NASA'nın üzerinde en çok odaklandığı konulardan biri de Mars. Şimdiye kadar Kızıl Gezegen'le ilgili çalışmalar iyi gidiyordu, ancak Mars'tan kötü haber geldi. Çünkü gezegende bir zamanlar yaşam olup olmadığını ortaya çıkarmak için gönderilen keşif aracı Perseverance bozuldu. Peki Perseverance'taki problem nedir? NASA söz konusu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlemeyi planlıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:01
NASA acil durum ilan etti! Mars’tan beklenmeyen kötü haber geldi!

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance geçtiğimiz sene 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. O zamandan beridir aktif görevde. Perseverance'ın Mars macerasına Ingenuity isimli bir helikopter de eşlik ediyor. İkili şimdiye kadar ilginç keşiflere imza attılar. Fakat Perseverance'ın Mars serüveninde istenmeyen bir gelişme yaşandı. Uzay aracı kaya örneği toplarken bozuldu. Aslında sorun çok basit olsa da aracın birkaç milyon kilometre ötede olması çözümü zorlaştırıyor.

NASA acil durum ilan etti! Mars’tan beklenmeyen kötü haber geldi!

Planlandığı gibi kaya örneği toplayan Perseverance aldığı kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takıldı. Bu da aracın fonksiyonlarını sınırladı.

NASA acil durum ilan etti! Mars’tan beklenmeyen kötü haber geldi!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül'de keşif aracından gelen verilerin, Mars'tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıklamıştı. Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

NASA acil durum ilan etti! Mars’tan beklenmeyen kötü haber geldi!

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Geçen ay Perseverance'ın Mars'tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

NASA acil durum ilan etti! Mars’tan beklenmeyen kötü haber geldi!

İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı. Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı. NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı. İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA