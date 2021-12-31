NASA tarih verdi! Dev asteroid Dünya’ya yaklaşıyor

NASA'nın açıklamasına göre New York'ta bulunan Empire State binasının 2 katından daha büyük bir devasa asteroid, önümüzdeki ay Dünya'nın 1.2 milyon mil yakınına gelecek.

Ancak önce korkutan haberi veren NASA, sevindiren haberi de vererek asteroidin Dünya'ya Ay'dan daha uzak bir bölgeden geçeceğini belirtti.. Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi'ne göre ise Güneş'in etrafından geçerken Dünya için bir tehdit oluşturacak.

NASA en yakın olacağı saati de verdi. Asteroid, 18 Ocak 2022 saat 21.51'de Dünya'nın yakınından geçecek.

Saatte 43 bin mil hızla giden asteroidi çıplak gözle ve dürbünle görmek mümkün olmayacak. Ancak evlere koyulabilen teleskoplarla görmek mümkün.