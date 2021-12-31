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NASA tarih verdi! Dev asteroid Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, dev bir asteroidin yakın zamanda Dünya'nın yakınına geleceğini söyledi. Bunun için tam tarih veren NASA'ya göre tehlike yokken, Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi ise asteroidin Güneş'in etrafından geçerken Dünya için tehlike oluşturabileceğini söyledi. Dev asteorid ünlü Empire State binasının 2 katı büyüklüğünde.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 15:00
NASA tarih verdi! Dev asteroid Dünya’ya yaklaşıyor

NASA'nın açıklamasına göre New York'ta bulunan Empire State binasının 2 katından daha büyük bir devasa asteroid, önümüzdeki ay Dünya'nın 1.2 milyon mil yakınına gelecek.

NASA tarih verdi! Dev asteroid Dünya’ya yaklaşıyor

Ancak önce korkutan haberi veren NASA, sevindiren haberi de vererek asteroidin Dünya'ya Ay'dan daha uzak bir bölgeden geçeceğini belirtti.. Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi'ne göre ise Güneş'in etrafından geçerken Dünya için bir tehdit oluşturacak.

NASA tarih verdi! Dev asteroid Dünya’ya yaklaşıyor

NASA en yakın olacağı saati de verdi. Asteroid, 18 Ocak 2022 saat 21.51'de Dünya'nın yakınından geçecek.

NASA tarih verdi! Dev asteroid Dünya’ya yaklaşıyor

Saatte 43 bin mil hızla giden asteroidi çıplak gözle ve dürbünle görmek mümkün olmayacak. Ancak evlere koyulabilen teleskoplarla görmek mümkün.

NASA tarih verdi! Dev asteroid Dünya’ya yaklaşıyor

Bu asteroid bir daha 2105 yılına kadar Dünya'nın yakınından geçmeyecek.

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