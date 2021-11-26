NASA ve bilim insanları uyarıyor! Dünyayı bekleyen büyük tehlike

Bilim dünyasından uyarı üstüne uyarılar geliyor. Dünyamız gelecek nesiller için korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Bilim küresel ısınma konusunda endişelerini sürekli dile getirmeyi sürdürüyor. Her geçen saniye acı gerçeğe daha da yaklaşıyoruz. Uzay istasyonlarından çekilen NASA görüntüleri de bu gerçeği gözler önüne seriyor. Peki küresel ısınma bu hızda devam ederse insanoğlunu nasıl bir acı son bekliyor? Korkunç olaylar silsilesi nerelerde cereyan edecek? İşte dehşete düşüren detaylar...
Korkunç sona adım adım yaklaşıyoruz. Bilim insanları tehlikenin artık çok ciddi boyutlarda olduğunu aktarıyor. Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü?
Olacaklar ürkütücü!
İşte yaşanabilecekler!
Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.
Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.