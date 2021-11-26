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NASA ve bilim insanları uyarıyor! Dünyayı bekleyen büyük tehlike

Bilim dünyasından uyarı üstüne uyarılar geliyor. Dünyamız gelecek nesiller için korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Bilim küresel ısınma konusunda endişelerini sürekli dile getirmeyi sürdürüyor. Her geçen saniye acı gerçeğe daha da yaklaşıyoruz. Uzay istasyonlarından çekilen NASA görüntüleri de bu gerçeği gözler önüne seriyor. Peki küresel ısınma bu hızda devam ederse insanoğlunu nasıl bir acı son bekliyor? Korkunç olaylar silsilesi nerelerde cereyan edecek? İşte dehşete düşüren detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:49 PAYLAŞ