NASA ve ESA’dan açıklama bekleniyor! Güneş’in yakınında görüldü!

Uzaylıların Güneş'in yakınında görülmesi ve hatta gemileri için Güneş'ten enerji çekmeleri iddiaları yıllardır dile getirilen bir iddia. Komplo teorisyenleri bunun bir iddia olmadığını, NASA ve ESA'nın Güneş'i ziyaret eden UFO'ları tespit ettiğini, ancak kamuoyuna açıklama yapmadığını söylüyor. Teorisyenler yakın zamanda Güneş'in çok yakınından bir UFO tespit ettiklerini ileri sürdüler.

Ünlü teorisyen Scott C. Waring konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görüntülere iyice bakın. Çünkü doğal herhangi bir gökcismi böyle keskin, sert manevra yapamaz. Bu cisim kesinlikle uzay gemisi. Belki Güneş sistemini ve bizleri inceledi, belki de Güneş'ten enerji depoladı" dedi.

Waring bununla birlikte NASA ve ESA'yı gerçekleri saklamakla suçladı ve sözlerine şöyle devam etti: "NASA, ESA ve daha birçok devlet kurumu uzaylıların varlığından haberdar. Ellerinde birçok kanıt var, fakat gerçekleri saklıyorlar. En başta NASA olmak üzere artık tüm bildiklerini insanlığa açıklama vakti geldi"