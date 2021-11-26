NASA ve ESA'dan açıklama bekleniyor! Güneş'in yakınında görüldü | Video

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA yıllardır Güneş'i gözlemliyor. Bir yandan Güneş'in yapısını araştırırlarken, diğer yandan yıldızımızın aktivitelerini yakından takip edip, Güneş patlamalarına karşı uyarılar da bulunuyorlar. Ancak komplo teorisyenlerine göre NASA ve ESA göründükleri kadar masum değil. Yaptıkları araştırmalar arasında Güneş'i ziyaret eden uzay gemileri de var. UFO avcıları kısa süre önce Güneş'in çok yakınında bulunan ve hızlı hareket eden bir uzay gemisi tespit ettiklerini açıkladı. Teorisyenler NASA ve ESA'nın da bu durumdan haberdar olduğunu, ama gerçeği sakladıklarını belirtti.

Uzaylıların Güneş'in yakınında görülmesi ve hatta gemileri için Güneş'ten enerji çekmeleri iddiaları yıllardır dile getirilen bir iddia. Komplo teorisyenleri bunun bir iddia olmadığını, NASA ve ESA'nın Güneş'i ziyaret eden UFO'ları tespit ettiğini, ancak kamuoyuna açıklama yapmadığını söylüyor. Teorisyenler yakın zamanda Güneş'in çok yakınından bir UFO tespit ettiklerini ileri sürdüler.

Komplo teorisyenleri Helioviewer.org'ta Güneş'e ait görüntülerde, Güneş'in çok yakınında keskin bir manevra yapan cisim bulduklarını söyledi. Uzaylı avcılarına göre doğal herhangi bir cisim böyle bir manevra yapamaz.

Ünlü teorisyen Scott C. Waring konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görüntülere iyice bakın. Çünkü doğal herhangi bir gökcismi böyle keskin, sert manevra yapamaz. Bu cisim kesinlikle uzay gemisi. Belki Güneş sistemini ve bizleri inceledi, belki de Güneş'ten enerji depoladı" dedi.

Waring bununla birlikte NASA ve ESA'yı gerçekleri saklamakla suçladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"NASA, ESA ve daha birçok devlet kurumu uzaylıların varlığından haberdar. Ellerinde birçok kanıt var, fakat gerçekleri saklıyorlar. En başta NASA olmak üzere artık tüm bildiklerini insanlığa açıklama vakti geldi"

Komplo teorisyenlerinin yeni iddiası ve Scott C. Waring'in açıklamaları oldukça dikkat çekti. Söz konusu görüntü sosyal medyada paylaşıldı ve tartışmalara neden oldu. Fakat astronom olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "Güneş'te aktiviteler hiç bitmiyor. Basit şekilde açıklamak gerekirse Güneş'ten uzaya dağılan gazlar, tozlar, patlamaların etkileri böyle görüntülere sebep olabiliyor. Ortada bir uzay gemisi yok" yorumunda bulundu.