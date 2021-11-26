Video Dünya NASA ve ESA'dan açıklama bekleniyor! Güneş'in yakınında görüldü | Video
NASA ve ESA'dan açıklama bekleniyor! Güneş'in yakınında görüldü | Video

NASA ve ESA'dan açıklama bekleniyor! Güneş'in yakınında görüldü | Video

26.11.2021 | 09:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

NASA ve ESA’dan açıklama bekleniyor! Güneş’in yakınında görüldü | Video 00:11
NASA ve ESA'dan açıklama bekleniyor! Güneş'in yakınında görüldü | Video 26.11.2021 | 09:19
Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı 03:00
Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı 26.11.2021 | 01:36
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus’tan Polonya’ya geçme girişimine müdahale | Video 01:36
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale | Video 25.11.2021 | 14:47
Rusya’da kömür madeninde yangın: 1 ölü, 236 işçi kurtarıldı | Video 00:54
Rusya’da kömür madeninde yangın: 1 ölü, 236 işçi kurtarıldı | Video 25.11.2021 | 13:12
Fransa’dan İngiltere’ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video 01:19
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video 25.11.2021 | 12:51
Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 00:46
Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 09:30
İsrail güçleri, Kudüs’te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı | Video 02:41
İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı | Video 25.11.2021 | 08:52
İngiltere’de plastik fabrikasında dev yangın | Video 00:30
İngiltere'de plastik fabrikasında dev yangın | Video 25.11.2021 | 08:52
Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video 01:41
Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video 24.11.2021 | 16:49
Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya, AB’yi Belarus hükümetini boykot etmeye çağırdı | Video 04:10
Belaruslu muhalif lider Tsikhanouskaya, AB’yi Belarus hükümetini boykot etmeye çağırdı | Video 24.11.2021 | 16:33
Türkiye’deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 02:13
Türkiye'deki kur operasyonuna yabancı medya desteği | Video 24.11.2021 | 15:17
9 yaşındaki küçük Journee, annesine saldıran hırsızın yüzünü böyle yumrukladı | Video 00:22
9 yaşındaki küçük Journee, annesine saldıran hırsızın yüzünü böyle yumrukladı | Video 24.11.2021 | 14:52
İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı Kimse beni sevmiyor! | Video 03:20
İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video 24.11.2021 | 12:55
Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak! NASA’nın DART görevi resmen başladı | Video 00:30
Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak! NASA'nın DART görevi resmen başladı | Video 24.11.2021 | 11:18
Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video 00:30
Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi | Video 24.11.2021 | 10:44
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı | Video 07:38
Mölln saldırısının kurbanları 29. yılında anıldı | Video 24.11.2021 | 09:09
Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video 02:19
Genelkurmay Başkanı Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü | Video 23.11.2021 | 14:30
İstanbul’dan hareket etmişti... Bulgaristan’da alev alan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:26
İstanbul'dan hareket etmişti... Bulgaristan'da alev alan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.11.2021 | 14:04
İstanbul masalı Sofya’da trajediyle bitti | Video 03:05
İstanbul masalı Sofya'da trajediyle bitti | Video 23.11.2021 | 14:30
Los Angeles’ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video 00:40
Los Angeles'ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video 23.11.2021 | 12:58

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA yıllardır Güneş'i gözlemliyor. Bir yandan Güneş'in yapısını araştırırlarken, diğer yandan yıldızımızın aktivitelerini yakından takip edip, Güneş patlamalarına karşı uyarılar da bulunuyorlar. Ancak komplo teorisyenlerine göre NASA ve ESA göründükleri kadar masum değil. Yaptıkları araştırmalar arasında Güneş'i ziyaret eden uzay gemileri de var. UFO avcıları kısa süre önce Güneş'in çok yakınında bulunan ve hızlı hareket eden bir uzay gemisi tespit ettiklerini açıkladı. Teorisyenler NASA ve ESA'nın da bu durumdan haberdar olduğunu, ama gerçeği sakladıklarını belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Uzaylıların Güneş'in yakınında görülmesi ve hatta gemileri için Güneş'ten enerji çekmeleri iddiaları yıllardır dile getirilen bir iddia. Komplo teorisyenleri bunun bir iddia olmadığını, NASA ve ESA'nın Güneş'i ziyaret eden UFO'ları tespit ettiğini, ancak kamuoyuna açıklama yapmadığını söylüyor. Teorisyenler yakın zamanda Güneş'in çok yakınından bir UFO tespit ettiklerini ileri sürdüler.

Komplo teorisyenleri Helioviewer.org'ta Güneş'e ait görüntülerde, Güneş'in çok yakınında keskin bir manevra yapan cisim bulduklarını söyledi. Uzaylı avcılarına göre doğal herhangi bir cisim böyle bir manevra yapamaz.

Ünlü teorisyen Scott C. Waring konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görüntülere iyice bakın. Çünkü doğal herhangi bir gökcismi böyle keskin, sert manevra yapamaz. Bu cisim kesinlikle uzay gemisi. Belki Güneş sistemini ve bizleri inceledi, belki de Güneş'ten enerji depoladı" dedi.

Waring bununla birlikte NASA ve ESA'yı gerçekleri saklamakla suçladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"NASA, ESA ve daha birçok devlet kurumu uzaylıların varlığından haberdar. Ellerinde birçok kanıt var, fakat gerçekleri saklıyorlar. En başta NASA olmak üzere artık tüm bildiklerini insanlığa açıklama vakti geldi"

Komplo teorisyenlerinin yeni iddiası ve Scott C. Waring'in açıklamaları oldukça dikkat çekti. Söz konusu görüntü sosyal medyada paylaşıldı ve tartışmalara neden oldu. Fakat astronom olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "Güneş'te aktiviteler hiç bitmiyor. Basit şekilde açıklamak gerekirse Güneş'ten uzaya dağılan gazlar, tozlar, patlamaların etkileri böyle görüntülere sebep olabiliyor. Ortada bir uzay gemisi yok" yorumunda bulundu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA