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NASA'dan flaş açıklama! Mars yüzeyinin altında yeni yapılar bulundu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA birkaç gündür komplo teorisyenlerinin dudak uçuklatan iddialarıyla gündeme geliyor. UFO avcıları, NASA'nın Mars'ta uzaylılara ait yapılar keşfettiğini ileri sürüyor. Kızıl Gezegen'le ilgili tartışmaların yeniden alevlendiği bu dönemde NASA'dan "Mars'taki yapılar" açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 14:57
NASA’dan flaş açıklama! Mars yüzeyinin altında yeni yapılar bulundu

NASA'nın keşif aracı Perseverance araştırmalarına devam ediyor. Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair kanıtlar arıyor. Diğer yandan NASA'nın yıllar önce Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı da yeni keşiflere imza atıyor.

NASA’dan flaş açıklama! Mars yüzeyinin altında yeni yapılar bulundu

InSight, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti. Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, yeni yapılar keşfetmeye devam ediyor.

NASA’dan flaş açıklama! Mars yüzeyinin altında yeni yapılar bulundu

NASA'nın Mars'taki aracı, gezegen yüzeyinin metrelerce altında volkanik yapılar tespit etti. Gezegenin Elysium Planitia adı verilen ovasındaki uzay aracı, yüzeyin yaklaşık 200 metre altını haritalandırdı ve kurumuş lav akıntılarının izlerini buldu. Bilim insanları, Mars yüzeyinin bu kadar altını ilk kez gördüklerini belirtiyor.

NASA’dan flaş açıklama! Mars yüzeyinin altında yeni yapılar bulundu

InSight'ın oluşturduğu yeni haritada, 30 ila 75 metre derinlikte volkanik kayaların arasına sıkışmış tortul kayaçlardan oluşan bir tabaka da ortaya çıktı. Bu veriler Mars'ın nasıl oluştuğu, zaman içinde nasıl geliştiği ve bugün hala var olan jeolojik özelliklere dair önemli ipuçları sunabilir.

NASA’dan flaş açıklama! Mars yüzeyinin altında yeni yapılar bulundu

Bilim insanlarına göre, Mars milyarlarca yıl önce volkanik açıdan çok aktif bir gezegendi. Örneğin kızıl gezegen, Güneş sistemindeki bilinen en büyük yanardağ olan Olympus Mons'a ev sahipliği yapıyor. (Ensonhaber)

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