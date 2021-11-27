NASA’dan flaş açıklama! Mars yüzeyinin altında yeni yapılar bulundu

NASA'nın keşif aracı Perseverance araştırmalarına devam ediyor. Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair kanıtlar arıyor. Diğer yandan NASA'nın yıllar önce Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı da yeni keşiflere imza atıyor.

InSight, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti. Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, yeni yapılar keşfetmeye devam ediyor.

NASA'nın Mars'taki aracı, gezegen yüzeyinin metrelerce altında volkanik yapılar tespit etti. Gezegenin Elysium Planitia adı verilen ovasındaki uzay aracı, yüzeyin yaklaşık 200 metre altını haritalandırdı ve kurumuş lav akıntılarının izlerini buldu. Bilim insanları, Mars yüzeyinin bu kadar altını ilk kez gördüklerini belirtiyor.

InSight'ın oluşturduğu yeni haritada, 30 ila 75 metre derinlikte volkanik kayaların arasına sıkışmış tortul kayaçlardan oluşan bir tabaka da ortaya çıktı. Bu veriler Mars'ın nasıl oluştuğu, zaman içinde nasıl geliştiği ve bugün hala var olan jeolojik özelliklere dair önemli ipuçları sunabilir.