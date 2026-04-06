NASA'nın Artemis 2 canlı yayını: Artemis 2 ne zaman, saat kaçta? Ay yolculuğu başlıyor!

NASA Artemis 2 canlı yayını, uzay tutkunlarını ekran başına kilitleyecek önemli bir süreç olarak ön plana çıkıyor. Artemis 2 görevi, 50 yılı aşkın bir aranın ardından NASA'nın Ay'a dönüş yolculuğunda kritik bir aşamaya ulaşıyor. Mürettebatın Ay'ın çekim alanına girmesiyle birlikte tüm gözler canlı yayına çevrildi.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 14:51
Artemis 2 görevi, yalnızca bir uzay yolculuğu değil aynı zamanda insanlığın Ay'a dönüşünün habercisi olarak değerlendiriliyor. NASA'nın uzun vadeli hedefleri arasında ise Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak ve Mars görevlerine zemin hazırlamak yer alıyor. Bu nedenle Artemis 2, hem teknolojik hem de bilimsel açıdan büyük bir dönüm noktası olarak ön plana çıkıyor.

ARTEMİS II GÖREVİ AY GEÇİŞİ İLE YENİ BİR AŞAMAYA GİRDİ

  • Artemis II, NASA'nın Apollo programından sonra gerçekleştirdiği ilk insanlı Ay uçuşu olarak dikkat çekiyor. 1 Nisan 2026'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan görev, toplamda 10 gün sürecek.
  • Orion uzay aracında bulunan astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, Ay'a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafeden kritik bir geçiş gerçekleştirerek görevde yeni bir aşamaya geçti.

NASA ARTEMİS II NEREDEN İZLENEBİLİR?

  • NASA Artemis II canlı yayını, dijital platformlar üzerinden geniş kitlelere ulaştırılacak. Bu kapsamda en dikkat çeken gelişme, Netflix'in NASA ile iş birliği yaparak yayını yüksek çözünürlükte sunacak olması.
  • Yayın sırasında Orion uzay aracından gelen görüntüler, NASA'nın lazer tabanlı iletişim sistemi sayesinde anlık olarak Dünya'ya ulaştırılacak.

ARTEMİS II CANLI YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artemis II canlı yayını, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İzleyiciler, bu anları Netflix üzerinden eş zamanlı olarak takip edebilecek.

DÜNYA'YA DÖNÜŞ NE ZAMAN?

  • Ay'ın etrafından dolanan Orion kapsülü, Ay'ın yerçekiminden faydalanarak Dünya'ya dönüş rotasına girecek.
  • Görev planına göre astronotların 10 Nisan 2026 tarihinde Pasifik Okyanusu'na iniş yapması bekleniyor. Bu iniş, Artemis programının bir sonraki adımları için önemli veriler sağlayacak.