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Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

Sizi siz yapan özelliklerin büyük ölçüde genlerinizde saklı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kişilik-genetik araştırması, DNA'nın karakter üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha sınırlı kaldığını gösterdi. Bilim insanlarına göre asıl büyük pay, çevre ve yaşam deneyimlerine ait olabilir.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 13:35
Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

Aynı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizlerinin bile farklı kişilikler geliştirebilmesinden hareket eden araştırmacılar, kişiliğin biyolojik temellerini ayrıntılı biçimde inceledi. Nature dergisinde yayımlanan çalışma, genlerin kişilik eğilimleriyle bağlantılı olduğunu ancak bir insanın karakterini tek başına belirlemediğini ortaya koydu.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

1,1 MİLYON KİŞİNİN GENETİK VERİLERİ İNCELENDİ

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden psikolog Ted Schwaba liderliğindeki ekip, 46 farklı araştırma grubundan elde edilen verileri bir araya getirdi. Çalışmanın en geniş analizinde yaklaşık 1,14 milyon kişinin genetik bilgileri ve kişilik değerlendirmeleri kullanıldı.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

Araştırmacılar; dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengesizlik ve deneyime açıklıktan oluşan "Beş Büyük" kişilik özelliğine odaklandı. Milyonlarca DNA noktası taranarak bu özelliklerle birlikte görülme eğilimi taşıyan varyantlar araştırıldı.

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Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

1.260 GENETİK VARYANT TESPİT EDİLDİ

Analiz sonucunda kişilik özellikleriyle bağlantılı 1.260 genetik varyant belirlendi. Bunların 824'ünün daha önce ilgili kişilik özellikleriyle ilişkilendirilmediği açıklandı. Ancak araştırmacılar, her bir varyantın tek başına son derece küçük bir etkiye sahip olduğunun altını çizdi.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

Çalışmanın yakalayabildiği yaygın genetik varyantlar, kişilik özellikleri arasındaki farklılıkların yalnızca mütevazı bir bölümünü açıklayabildi. ScienceAlert'ın aktardığına göre, genetik bilgiler kullanılarak yapılan kişilik tahminlerinin doğruluk payı yüzde 4'ün altında kaldı.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

KİŞİLİĞİ ÇEVRE VE DENEYİMLER ŞEKİLLENDİRİYOR

Bulgular, genlerin kişiliğe yönelik bazı yatkınlıklar oluşturduğunu ancak çevre, kültür, beslenme, sosyal ilişkiler ve bireysel deneyimlerin daha büyük bir rol oynadığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle DNA, karakterin değişmez bir kaderi olarak görülmüyor.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

Kardeşler ve çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan aile içi karşılaştırmalar, belirlenen genetik bağlantıların yalnızca ortak yetişme koşullarından kaynaklanmadığını doğruladı.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

Buna karşılık uyumluluk özelliğinin farklı kültürler, yaş grupları ve anketler arasında değişken sonuçlar vermesi dikkat çekti.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

DNA'DAN KİŞİLİK OKUMAK MÜMKÜN DEĞİL

Uzmanlar, araştırmanın bir kişinin karakterini DNA örneğinden belirlemek amacıyla kullanılamayacağını vurguluyor.

Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

Bulguların asıl önemi; kişilik, davranış, ruh sağlığı ve fiziksel sağlık arasındaki toplumsal bağlantıların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör