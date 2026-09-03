Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı

KİŞİLİĞİ ÇEVRE VE DENEYİMLER ŞEKİLLENDİRİYOR

Bulgular, genlerin kişiliğe yönelik bazı yatkınlıklar oluşturduğunu ancak çevre, kültür, beslenme, sosyal ilişkiler ve bireysel deneyimlerin daha büyük bir rol oynadığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle DNA, karakterin değişmez bir kaderi olarak görülmüyor.