Trend
Galeri
Trend Yaşam
Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı
Ne annenize çekmişsiniz ne de babanıza! Kişiliğinizi belirleyen asıl gerçek ortaya çıktı
Sizi siz yapan özelliklerin büyük ölçüde genlerinizde saklı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kişilik-genetik araştırması, DNA'nın karakter üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha sınırlı kaldığını gösterdi. Bilim insanlarına göre asıl büyük pay, çevre ve yaşam deneyimlerine ait olabilir.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 13:35