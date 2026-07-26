Ne Bodrum ne Çeşme...  Tatilde sakinlik arayanlara Türkiye’nin saklı kalmış 7 gizli rotası!

YEŞİLİN EN DERİN TONU

Karadeniz'in en büyüleyici doğa noktalarından biri olan Artvin Borçka Karagöl, sislerin göl yüzeyinde dans ettiği adeta masalsı bir atmosfere sahip.

Neden burası? Yaz sıcağında bile serin kalması ve yoğun oksijeniyle benzersiz bir kaçış noktası.

Ne yapılır? Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, yaylalarda yerel kültürü deneyimleyebilirsiniz.