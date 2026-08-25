Ne elektrik var ne buzdolabı! Antalya’da yerin 50 metre altına saklanan o lezzetler...

TAM 3 AY BEKLETİLİYOR: SUYUNU ÇEKİP ÖZEL AROMASINI ALIYOR

Peynirler kar obruklarında yaklaşık 2 ila 3,5 ay boyunca bekletilerek olgunlaşmaya bırakılıyor. Bu süreçte peynir tüm fazla suyunu çekiyor, obruğun doğal atmosferini emiyor ve kendine özgü lezzetine kavuşuyor. Çimi köyünde hayvancılık yapan Hatice Çelik, her yıl tekrarladıkları bu olgunlaştırma sürecini şöyle anlatıyor:

"Peynirleri iki-üç ay kar obruğunda bekletiyoruz. Burada obruğun doğal özelliğini alıyor, suyunu çekiyor ve tam kıvamına geliyor. Deride, kovada veya bidonda bekleyen peynirin kendine özgü ayrı bir lezzeti oluyor. Eylül ve ekim aylarının sonlarında yayladan inerken peynirleri obruklardan çıkarıyoruz. Hem kendimiz kullanıyoruz hem de isteyenlere veriyoruz."