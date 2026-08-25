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Ne elektrik var ne buzdolabı! Antalya'da yerin 50 metre altına saklanan o lezzetler...
Ne elektrik var ne buzdolabı! Antalya'da yerin 50 metre altına saklanan o lezzetler...
Akseki'nin zorlu coğrafyasında hayvancılıkla geçimini sağlayan Yörükler, modern soğutma sistemlerine taş çıkartacak asırlık bir yöntemi günümüze taşıyor. Nisan ve mayıs aylarında yaylaya çıkan üreticiler, dağlarda tamamen doğal otlarla beslenen keçi ve koyunların sütünü geleneksel yöntemlerle işleyip peynire dönüştürüyor. İşte o asırlık geleneğin detayları...
Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:34