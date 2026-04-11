Trend Galeri Trend Yaşam Ne ilaç kullandı ne de diyet yaptı! 7 ayda 15 kiloyu bu basit yöntemle verdi

Ne ilaç kullandı ne de diyet yaptı! 7 ayda 15 kiloyu bu basit yöntemle verdi

Yalova'da yaşayan 3 çocuk babası, ayağındaki ağrılar dayanılmaz hale gelince hayatının en kritik kararını verdi. Hareket etmekte zorlandığı, çocuklarıyla vakit geçiremediği günlere son vermek için yola çıkan azimli baba, 7 ay gibi kısa bir sürede tam 15 kilo vererek adeta küllerinden doğdu. İşte 84 kilodan 69 kiloya düşen babanın ilham veren o dönüşümü...

İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2026 18:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 18:58
Yalova'da yaşayan 3 çocuk babası Emrah Bozkuş, sağlık sorunları nedeniyle kilo verme kararı aldı.

Bozkuş, bu süreçte 7 ayda 15 kilo verdi. Daha aktif bir yaşama kavuşan Bozkuş, doğru beslenmeyle hayatının değiştiğini söyledi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nde temizlik personeli olarak görev yapan Emrah Bozkuş, ayağındaki sağlık problemi nedeniyle ortopedi doktorunun kilo vermesini önermesi üzerine Yalova'da bir sağlık merkezine başvurdu.

7 ayda 15 kilo verdi! Değişimiyle takdirleri topladı | Video

Merkezde diyetisyen desteği almaya başlayan Bozkuş, 7 ayda 15 kilo vererek önemli bir değişim yaşadı. Diyetisyenin ücretsiz hizmet verdiğini belirten Bozkuş, sürecin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

"DAHA HAFİFİM, DAHA HAREKETLİYİM"

Yaklaşık 6-7 ayda 84,5 kilodan 69 kiloya düşen Bozkuş, "Daha hafifim, daha hareketliyim. Önceden yürümekte zorlanıyordum, şimdi ise çocuklarımla daha rahat vakit geçirebiliyorum" dedi.

Kilo verme sürecini düzenli ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Bozkuş, "İlk aylarda 4-5 kilo, sonrasında ay ay 3-4 kilo vererek ilerledim. Hedefim 60 kiloya ulaşmak. Doktorum da biraz daha vermem gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

Doğru beslenmeyi burada öğrendiğini vurgulayan Bozkuş, "Ne zaman, ne şekilde yememiz gerektiğini öğrendik. Bu işi doğru beslenmeyle çözdük.

Çevremden de 'Çok değişmişsin, daha enerjik olmuşsun' gibi geri dönüşler alıyorum. Bu da beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Bozkuş'un azmi çevresindekilerin de takdirini topladı.

"ÇOK AZİMLİ BİR ARKADAŞ"

Mesai arkadaşı Recep Baynaz ise Bozkuş'un değişimine dikkat çekerek, "Çok azimli bir arkadaş. Bu kadar kilo verdiğine insanın inanası gelmiyor" dedi.