Neden bazıları hiç hastalanmıyor? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu anlattı: "Bağışıklık sistemi bir orkestra şefi gibi çalışmalı"

Ofiste biri hapşırıyor... Ertesi gün üç kişi yatakta. Ama bir kişi var ki hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor. Aynı mikroba maruz kalıyor... Aynı ortamda çalışıyor... Aynı havayı soluyor... Ama hastalanmıyor. Şans mı? Biraz... Genetik mi? Biraz... Peki en büyük sır ne?

Bağışıklık sisteminin "esnekliği"!

Bilim insanları buna artık "immün dayanıklılık" (immune resilience) diyor. Ve görünen o ki uzun yaşamanın en önemli sırlarından biri de burada saklı. Yıllardır bağışıklık sistemini sadece "güçlü" ya da "zayıf" diye tanımlıyorduk. Oysa yeni araştırmalar bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor. Önemli olan sadece güçlü olmak değil... Doğru zamanda doğru tepki verebilmek. Çünkü bağışıklık sistemi de iyi bir orkestra şefi gibi çalışmalı.

Ne fazla... Ne eksik... Tam kararında.