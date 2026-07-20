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Neden bazıları hiç hastalanmıyor? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu anlattı: "Bağışıklık sistemi bir orkestra şefi gibi çalışmalı"
Neden bazıları hiç hastalanmıyor? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu anlattı: "Bağışıklık sistemi bir orkestra şefi gibi çalışmalı"
Uzun yaşamın en önemli sırlarından biri bağışıklık sisteminin esnekliğinde saklı. Bağışıklık sistemi bir orkestra şefi gibi çalışmalı. Ne eksik, ne fazla. Tam kararında
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 09:28