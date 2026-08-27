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Nemrut’ta çekirge toplayan turistlere milyonlarca liralık ceza kesilmişti! Uzmanlardan dikkat çeken senaryo: ‘Genetik çalışmalar yapıp..'
Nemrut’ta çekirge toplayan turistlere milyonlarca liralık ceza kesilmişti! Uzmanlardan dikkat çeken senaryo: ‘Genetik çalışmalar yapıp..'
Adıyaman'daki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda günler önce izinsiz çekirge toplayan 2 turiste servet değerinde ceza kesilmişti. Üzerlerinde 16 canlı çekirge yakalanan şüpheliler hakkında uzmanlar bilim insanlarının bu çekirgeler üzerinde genetik çalışmalar yapabilecekleri konusunda uyardı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 15:10