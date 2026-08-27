Nemrut’ta çekirge toplayan turistlere milyonlarca liralık ceza kesilmişti! Uzmanlardan dikkat çeken senaryo: ‘Genetik çalışmalar yapıp..’

"Tıbbi yönde kullanılıyor. Bunların buradan izin alınmadan çıkarılmaması lazım. Bunlar bir bakteriyle, gördünüz işte bir virüsle ne yapabiliyorlar. Dünyayı da pandemiyle dize getirdiler yani. Böyle bir hastalığa yol açabilirsiniz. Birçok çalışma var, bunlarla alakalı. Çok kötü bir şey bu. Tabii dünya için, insanlık için bunları düşünmek bile istemiyoruz. Yabancı kişilerin şüpheli görülen çalışmalarının hemen oradaki jandarma karakoluna ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi gerekiyor. Onlar gerekli işlemleri zaten yapıyor" diye konuştu.