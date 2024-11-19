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Nevşehir’de yangın: Oto kaportacı alev aldı!

Nevşehir'de bir oto kaporta servisinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İlk müdahalenin mahalleli tarafından yapılan yangında büyük oranda maddi hasar olduğu tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:47
Nevşehir’de yangın: Oto kaportacı alev aldı!

Oto kaporta servisinde çıkan yangın, Lale Sanayi Sitesi 9. blokta meydana geldi.

Nevşehir’de yangın: Oto kaportacı alev aldı!

Sabaha karşı oto kaporta servisinden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video

Nevşehir’de yangın: Oto kaportacı alev aldı!

Oto kaporta servisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri kapıyı kırarak müdahale etti. Yangında iş yerinde büyük çaplı hasar meydana gelirken, dükkan içinde tamir için bırakılan 2 minibüs ve 1 motosiklet büyük hasar gördü.

Nevşehir’de yangın: Oto kaportacı alev aldı!

Dükkanda bulunan oksijen tüplerinin patlamamış olması da büyük bir faciayı önledi.

Nevşehir’de yangın: Oto kaportacı alev aldı!

Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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