Trend
Galeri
Trend Yaşam
New York Times'ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu
New York Times'ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu
The New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey, San Francisco yakınlarında silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayetin ardından kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alınırken, olayın arka planında yıllardır süren velayet ve aile içi şiddet iddiaları olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:54