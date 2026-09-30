New York Times’ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu

Görgü tanıkları, art arda silah sesleri duyduklarını ve ardından McKinsey'yi yerde kanlar içinde gördüklerini anlattı. Tanıklardan biri, çiftin saldırının ardından birlikte yürüyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Şüpheliler, olayın ardından bölgeden geçen bir polis memuru tarafından birkaç dakika içinde yakalandı.