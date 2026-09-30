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New York Times'ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu

The New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey, San Francisco yakınlarında silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayetin ardından kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alınırken, olayın arka planında yıllardır süren velayet ve aile içi şiddet iddiaları olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:54
New York Times’ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu

ABD medya dünyası, The New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey'in öldürülmesiyle sarsıldı. Gazetenin Oyun Direktörü McKinsey, San Francisco yakınlarındaki Dublin'de bir otoparkta kurşun yağmuruna tutulmuş halde bulundu.

New York Times’ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu

İnfazın ardından olay yerinden ayrılmayan kayınpederi ve kayınvalidesi Shouyong Zhang ve Shili Chen cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

New York Times’ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu

Mahkeme kayıtları, McKinsey ile ayrı yaşadığı eşi Candice Jang arasında şiddetli bir velayet mücadelesi sürdüğünü ortaya koydu. Jang, 2023'te polise başvurarak McKinsey'i çocuklarına şiddet uygulamakla suçlamıştı. McKinsey'in daha önce çocuk istismarından da yargılandığı öğrenildi.

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New York Times’ı sarsan cinayet! Gazetenin yöneticisi otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu

Görgü tanıkları, art arda silah sesleri duyduklarını ve ardından McKinsey'yi yerde kanlar içinde gördüklerini anlattı. Tanıklardan biri, çiftin saldırının ardından birlikte yürüyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Şüpheliler, olayın ardından bölgeden geçen bir polis memuru tarafından birkaç dakika içinde yakalandı.

#NEW YORK TİMES