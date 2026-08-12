Nilda Müge’yi katleden cani mezarlıkta yakalanmıştı: Acılı aile konuştu! “Çocuğumu asfaltlara serdi”

'BİZ GİDİNCE MEZARLIĞA SU DÖKÜYORMUŞ'

Anne İlgün Şahin, "Biz gidince mezarlığa su döküyormuş. Bugünde yine öyle olmuş. Biz sabah gittik mezarın üzerinde çiçekler ve hediye vardı. Biz şüphelendik, kızıma söyledim hemen polisi aradı. Sonradan bir telefon geldi ki, oralardaymış sohbet etmiş birileriyle. Biz çıktıktan sonra mezarlar sulanmış, o anda operasyon yapıp yakalamışlar. Bana 'Yakalandı' diye telefon açtılar. Kendim evde o kadar bağırdım ki tüylerim diken diken oldu. O kadar rahatladım ki, çünkü ben hep kilitli kapının içinde duruyorum. İşe gitmek istiyorum gidemiyorum 'Gelme' diyorlar. Çünkü bizi sürekli tehdit etti. 'Aileni yok edeceğim, cezaevine bile girmeyeceğim' dedi. Bu kişi kızımın çantasından evin anahtarlarını bile çaldı. Daha önce bunu da sordum ona 'Çalmadım' dedi. Bende kilidi değiştirdim. Benim çocuğumu asfaltlara serdi. Ona hakkım haram olsun, o dükkandan yediği paralarda haram olsun. Onunla oturdum ben masada çay içtim, çünkü önceden öyle değildi bana 'Anne' diye hitap ediyordu. Sonradan çocuğumun üzerinde baskı kurmaya başladı. Kızım artık ayağını çekmeye başladı 'Sıkıyor beni' diye.