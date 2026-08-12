Trend
Galeri
Trend Yaşam
Nilda Müge’yi katleden cani mezarlıkta yakalanmıştı: Acılı aile konuştu! “Çocuğumu asfaltlara serdi”
Nilda Müge’yi katleden cani mezarlıkta yakalanmıştı: Acılı aile konuştu! “Çocuğumu asfaltlara serdi”
Şişli'de takıntılı erkek arkadaşı tarafından katledilen 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin cinayetinde katil zanlısı 35 yaşındaki Nazir Ilgın, Şahin'in mezarı yakınında kıskıvrak yakalandı. Yeni gelişmenin ardından acılı aile, "Benim çocuğumu asfaltlara serdi" diyerek açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 22:15