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Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji nisan ayında kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Buna göre İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde hava sıcaklıklar düşecek. Ülke genelinde kar ve sağanak yağışlar görülecek. Uzmanlarda yağışların başlayacağı tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Peki Ankara'ya kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:35 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:35
Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi.

Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi

Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki haftanın başında kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklemiyoruz, yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak." dedi.

Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi

Yarından itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceğini bildiren Macit, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşları rüzgar ve toz taşınımına karşı uyardı.