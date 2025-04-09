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Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi
Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji nisan ayında kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Buna göre İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde hava sıcaklıklar düşecek. Ülke genelinde kar ve sağanak yağışlar görülecek. Uzmanlarda yağışların başlayacağı tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Peki Ankara'ya kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:35