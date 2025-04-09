Nisan ayında kar alarmı! Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarılar peş peşe geldi

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi.