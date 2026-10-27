Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Zeki Penbegül, "Özge ile nişanlısı arasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Kızımız çok mutluydu. Neden böyle olduğunu çözemedik. Anlayamadık. Özge çevresinde çok sevilen, çok akıllı bir kızdı. Mesleğinde geleceği çok parlak, çok başarılıydı. Hayat dolu, yardımsever biriydi. Sebebini bilmiyoruz. Artık ikisi arasında yaşanan bir olay. Allah biliyor. Acımızı yaşıyoruz" dedi.