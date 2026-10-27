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Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’
Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’
İzmir'de polis memuru nişanlısı Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen 26 yaşındaki Avukat Özge Penbegül'ün acılı amcası Zeki Penbegül, SABAH'a konuştu. Yeğeni ile nişanlısının çok mutlu bir ilişkileri olduğunu anlatan Penbegül, Özge'nin çok başarılı bir avukat olduğunu ve anne olmayı istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 07:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:30