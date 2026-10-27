Trend Galeri Trend Yaşam Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

İzmir'de polis memuru nişanlısı Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen 26 yaşındaki Avukat Özge Penbegül'ün acılı amcası Zeki Penbegül, SABAH'a konuştu. Yeğeni ile nişanlısının çok mutlu bir ilişkileri olduğunu anlatan Penbegül, Özge'nin çok başarılı bir avukat olduğunu ve anne olmayı istediğini söyledi.

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Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 27.10.2026 07:28 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:30
Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Özge Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü. Özge Penbegül'ün cenazesi Menemen Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

ACILI AMCA SABAH'A KONUŞTU

Avukat Özge Penbegül'ün (26) sigortacı amcası Zeki Penbegül SABAH'a konuştu.

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Zeki Penbegül, "Özge ile nişanlısı arasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Kızımız çok mutluydu. Neden böyle olduğunu çözemedik. Anlayamadık. Özge çevresinde çok sevilen, çok akıllı bir kızdı. Mesleğinde geleceği çok parlak, çok başarılıydı. Hayat dolu, yardımsever biriydi. Sebebini bilmiyoruz. Artık ikisi arasında yaşanan bir olay. Allah biliyor. Acımızı yaşıyoruz" dedi.

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

MAYIS'TA EVLENECEKTİ

Zeki Penbegül, "Geride herhangi bir not bırakmadı. Sırlarıyla gittiler. Zaten olay günü giyinmişler. Özge'nin işyerine çıkacaklardı. Anne ve baba evde yoktu. Dışardaydılar. Gezideydiler. Sabah benim işyerime uğrarlardı. Kahvaltı yapıyorduk beraber. Her gün habersiz gelirlerdi.

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Plansız yapardık. Evlerimiz ve işyerlerimiz yakın. Düğün tarih belli değildi. Önümüzdeki Mayıs ayında evleneceklerdi. Özge mesleğini çok seviyordu.

Nişanlısının katlettiği Özge Penbegül’in hayali anne olmaktı! Acılı amca SABAH’a konuştu: ‘Çok aşıklardı birbirlerine’

Hayali avukatlıkta daha iyi yerlere gelmek istiyordu. Severek evleneceklerdi. Görücü usulü değildi. Yuvasını kurmak istiyordu. Anne olmak istiyordu" dedi.

#İZMİR