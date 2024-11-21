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Nükleer silah sahibi ülkeler listesi: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte dünyanın merak ettiği o sıralama!

Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın ABD/AB ile arasındaki sıcak gerilim karşılıklı restleşmeler ile birlikte dünyadaki küresel savaş riskini artırıyor. Özellikle; Joe Biden'ın Zelenskiy yönetimine ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanma izni vermesi ardından Vladimir Putin'in nükleer silah doktrinini onaylaması dünyanın en flaş gündem maddesi olarak öne çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından arama motorları üzerinden 'hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?' 'nükleer silah sahibi ülkeler hangileri?' şeklindeki sorgulamalar daha da hız kazandı. İşte nükleer silah sahibi ülkeler listesi!

Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:03
Nükleer silah sahibi ülkeler listesi: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte dünyanın merak ettiği o sıralama!

Küresel siyasette yaşanan gerilimler dünyada büyük savaş riskini artırdı. ABD'nin Ukrayna/Rusya özelinde başlattığı hamleler Vladimir Putin'in nükleer silah kartını oynamasına neden oldu. Putin'in nükleer silah doktrinini onaylamasının ardından özellikle sosyal medya ve arama motorlarında 'nükleer silah sahibi ülkeler hangileri?' sorgulamaları arttı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2023 raporuna göre, dünyada 12 bin 500 ile 13 bin arası nükleer savaş başlığı bulunuyor. Peki dünyada nükleer silahı olan ülkeler hangileri? İşte dikkat çeken sıralama!

Nükleer silah sahibi ülkeler listesi: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte dünyanın merak ettiği o sıralama!

KUZEY KORE: 30 İLA 50 ADET



Nükleer silah sahibi ülkeler listesi: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte dünyanın merak ettiği o sıralama!

İSRAİL: 90 ADET

Nükleer silah sahibi ülkeler listesi: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte dünyanın merak ettiği o sıralama!

HİNDİSTAN: 164 ADET

Nükleer silah sahibi ülkeler listesi: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte dünyanın merak ettiği o sıralama!

PAKİSTAN: 165 ADET


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