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Nükleer silah sahibi ülkeler listesi: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? İşte dünyanın merak ettiği o sıralama!

Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın ABD/AB ile arasındaki sıcak gerilim karşılıklı restleşmeler ile birlikte dünyadaki küresel savaş riskini artırıyor. Özellikle; Joe Biden'ın Zelenskiy yönetimine ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanma izni vermesi ardından Vladimir Putin'in nükleer silah doktrinini onaylaması dünyanın en flaş gündem maddesi olarak öne çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından arama motorları üzerinden 'hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?' 'nükleer silah sahibi ülkeler hangileri?' şeklindeki sorgulamalar daha da hız kazandı. İşte nükleer silah sahibi ülkeler listesi!